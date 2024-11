Infezioni ospedaliere, l’Ospedale di Caserta in prima linea

Combattere le infezioni correlate all’assistenza con efficienza ed efficacia per ridurne l’impatto. Con questo obiettivo l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, in adesione a uno specifico input lanciato dalla Regione Campania, ha inaugurato un articolato intervento formativo, finanziato con i fondi del PNRR – Missione 6 e scandito in due step.

Il primo step, con un corso in due giornate ospitate in aula magna, per un totale di quattro sessioni tematiche, ha riguardato la formazione dei formatori.

Il secondo step, che partirà a dicembre, impegnerà la squadra dei neo-formatori in due moduli, con lezioni a carattere teorico e pratico, che saranno replicati per l’intero anno 2025, coinvolgendo una platea di circa 900 unità, tra medici, infermieri, tecnici.

L’iniziativa è organizzata dalla Direzione Sanitaria, guidata dalla dott.ssa Angela Annecchiarico, e dall’Unità operativa di Epidemiologia, diretta dalla dott.ssa Federica D’Agostino, con la collaborazione degli Staff di riferimento.

“Lo scopo dell’intervento formativo -evidenzia il Direttore Sanitario- è implementare e perfezionare le conoscenze del personale sanitario dell’AORN di Caserta in materia di procedure e protocolli applicativi per prevenire, controllare e contrastare le infezioni correlate all’assistenza, che possono causare complicanze severe nei pazienti”.

Per formare i formatori gli organizzatori hanno puntato su un ragguardevole parterre di relatori, provenienti dall’ambito ospedaliero, universitario, istituzionale.

“La formazione, -sottolinea il Direttore dell’Uoc di Epidemiologia dell’Azienda Ospedaliera di Caserta- insieme alla sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza e all’implementazione locale delle linee guida e delle buone pratiche sul tema, rappresenta una delle principali strategie dell’ICP, Infection Control and Prevention”.