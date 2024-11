In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: Via libera a progetti ambientali da 380 milioni in Europa; Le città non sono pronte a gestire i cambiamenti climatici; “Il mare a scuola”, a Genova l’ultima tappa della campagna di Marevivo; In 50 anni decuplicate le morti provocate dal fumo degli incendi.