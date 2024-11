In questa edizione del Tg News firmato ITALPRESS: Manovra, Meloni incontra i sindacati; Il tribunale rimette il caso dei migranti in Albania alla Corte Ue: Processo a Impagnatiello, Pm Milano chiedono ergastolo, Cecchettin, preside suo liceo vieta minuto di rumore: Morta Licia Pinelli, vedova del ferroviere anarchico; Ferragni e Fedez verso accordo di separazione; Abbattimento dei cervi in Abruzzo, Consiglio di Stato dice no; Matterella dalla Cina: “Collaborazione anche in settori avanzati”; Previsioni 3B Meteo 12 Novembre.