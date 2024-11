In questa edizione del Tg News firmato ITALPRESS: Elezioni americane, seggi aperti in 32 stati; Meloni influenzata, incontro con i sindacati slitta al 12 novembre; In Campania passa la legge per il terzo mandato, De Luca sfida Schlein; Il piano Ita-Lufthansa non è stato consegnato alla Ue; Treni, sciopero nazionale di 8 ore dopo accoltellamento capotreno; Il Papa a sorpresa a casa di Emma Bonino; Manovra, Bankitalia: l’economia fatica; La grande nautica italiana al Boat Show di Fort Lauderdale; Previsioni 3B Meteo 6 Novembre.

(Italpress)