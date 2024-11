Juvecaserta imbattile in casa: Latina va ko

Quarto successo interno consecutivo per la Juvecaserta che si è imposta su Latina con il punteggio di 85-71 al termine di una gara condotta sempre in testa con un vantaggio massimo di 16 punti raggiunto in più di un’occasione.

Nonostante qualche problema di falli che hanno costretto coach Cagnazzo ad alternare vari quintetti nel corso dei quaranta minuti di gioco e, soprattutto a poter disporre di Diouf per soli 16’, i bianconeri hanno sempre avuto la lucidità necessaria per comandare il ritmo di gioco,anche quando i pontini sono riusciti a ridurre il divario a soli 4 punti dopo poco più di 2’ dall’inizio dell’ultimo periodo.

L’avvio di gara, dopo il primo canestro messo a segno da Caffaro, ha visto il primo vantaggio dei padroni di casa grazie a due liberi di Ricci seguiti da una tripla di Laganà (per lui, alla fine, 4/6 da 2, 5/8 da 3 ed 1/2 ai liberi, oltre a 7 assist) per il 7-2. Il rientro di Latina ha portato la gara in equilibrio per i primi 5’16” (11-11); poi, un parziale di 13-4 propiziato dalle entrate di D’Argenzio e dal predominio sotto canestro di Diouf ha consentito ai padroni di casa di portarsi decisamente in testa e fissare il risultato della prima frazione sul 25-18.

Secondo periodo con i casertani in pieno controllo della partita e pronti a rispondere a tutti i tentativi della formazione del neo coach Martelossi di rientrare in gioco; anzi, sono stati i padroni di casa a sfruttare la migliore precisione al tiro per raggiungere un vantaggio in doppia cifra conservato fino all’intervallo lungo (41-30), dopo aver toccato a metà periodo il massimo vantaggio sul +16 (39-23)

Non è cambiata la gara nel corso del terzo periodo con i bianconeri sempre nel pieno controllo della partita con la formazione pontina sempre a cercare di mantenersi a contatto (47-39 dopo 2’54”). La Juvecaserta, però, non si è disunita ed ha nuovamente ampliato il divario fino al +16 messo a segno da Adamu su assist di Laganà (58-42 dopo 5’27”).

L’impegno di Paci e compagni ha prodotto soltanto una riduzione del divario che ha consentito loro di sentirsi ancora pienamente in partita (63-52) all’ultimo mini-intervallo.

In avvio dell’ultimo quarto, i pontini hanno prodotto il loro massimo sforzo riuscendo a recuperare parte dello svantaggio fino al -4 con due liberi di Guastamacchia (63-59 dopo 2’01”). È stata una tripla di Azzaro su assist di D’Argenzio a ridare fiato alla Paperdi, prima che lo stesso capitano bianconero ed un conclusione dalla distanza di Heinonen riportasse il divario tra le due squadre in doppia cifra (71-59 dopo 4’04”).

La Paperdi ha toccato di nuovo il massimo vantaggio sul 76-60 prima di un lungo garbage time per il finale di 85-71.

Prima dell’inizio della gara il palaPiccolo ha ricordato l’ex giocatore bianconero Giuseppe Falco, prematuramente scomparso, con la consegna di una maglia da parte del presidente Farinaro alla moglie Rita ed alla figlia Alice.

Juvecaserta – Latina 85-71 (25-18, 41-30, 63-52)

Paperdi Juvecaserta: Laganà 24 (4/6, 5/8), D’argenzio 15 (3/5, 1/5), Ricci 12 (3/7, 1/2), Azzaro 9 (3/4, 1/2), Diouf 7 (3/5, 0/0), Heinonen 6 (0/0, 1/5), Raffele Romano 6 (1/2, 1/1), Adamu 4 (2/2, 0/0), Mastroianni 2 (1/2, 0/1), Marchiaro 0 (0/2, 0/1), Pisapia 0 (0/0, 0/1), Tadej Kumer ne. Allenatore: Cagnazzo

Benacquista Assicurazioni Latina: Caffaro 20 (6/11, 0/3), Rossi 19 (2/8, 4/8), Guastamacchia 8 (0/3, 1/3), Paci 8 (3/7, 0/0), Merletto 7 (0/0, 1/5), Ambrosetti 4 (0/4, 1/3), Amo 4 (0/0, 1/3), Giancarli 1 (0/0, 0/0), Tomcic 0 (0/0, 0/0), Baldasso ne, Zappone ne. Allenatore: Martelossi

Arbitri: Valletta di Montesilvano e Manganiello di S. Giorgio del Sannio

Paperdi: tiri liberi: 15/21 – Rimbalzi: 40 8 + 32 (Adamu 11) – Assist: 20 (Laganà 7)

Benacquista: tiri liberi: 25/37 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Caffaro 7) – Assist: 14 (Merletto 5)