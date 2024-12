Lusciano. Mariniello apre alla verifica di maggioranza

Nel cuore di una fase di instabilità politica a Lusciano, il sindaco Giuseppe Mariniello ha deciso di affrontare con determinazione le difficoltà che minacciano la sua amministrazione.

Con una scadenza cruciale fissata al prossimo 4 dicembre, Mariniello ha annunciato l’apertura ufficiale di una crisi politica, accompagnata dalla convocazione di un tavolo di confronto con tutte le forze che lo hanno sostenuto durante la sua candidatura.

‘UN GOVERNO DI SALUTE PUBBLICA’

“Entro lunedì – ha dichiarato il primo cittadino – chiamerò tutti i rappresentanti dei vari gruppi per verificare se ci siano le condizioni per costruire un governo di salute pubblica. È un momento in cui tutti, non solo io, dobbiamo dimostrare responsabilità verso la comunità che ci ha dato fiducia”.

L’iniziativa del sindaco punta a coinvolgere i suoi alleati tradizionali. Per intenderci, la coalizione con la quale ha condiviso il programma elettorale.

Tra i protagonisti del dialogo, figurano il gruppo “Obiettivo Comune”, guidato da Luciano Abate, e il “Gruppo della Farfalla“, con cui i rapporti si sono deteriorati negli ultimi mesi.

“Questa convocazione – ha aggiunto Mariniello – sarà l’occasione per chiarire eventuali divergenze e ritrovare lo spirito di squadra necessario per affrontare le sfide che attendono la nostra comunità. Uno dei nodi più critici riguarda i rapporti con il “Gruppo della Farfalla” e gli “Amici di una lunga carriera politica”, il cui chiarimento potrebbe essere decisivo per ricomporre la maggioranza.

“Lusciano deve risorgere,” ha sottolineato il sindaco, ribadendo l’importanza di ridare centralità a una visione unitaria.

‘PER IL BENE DI LUSCIANO’

L’obiettivo è costruire un’amministrazione capace di rispondere alle sfide del presente e rilanciare il futuro della comunità.

La tensione politica resta alta, ma l’azione del sindaco rappresenta una concreta possibilità di ricomposizione. L’azione di Mariniello potrebbero segnare il destino non solo della sua amministrazione, ma dell’intero paese.

Se il progetto di governo di salute pubblica prenderà forma, Mariniello potrà rivendicare una leadership capace di mettere da parte divisioni e personalismi per il bene comune.

In caso contrario, il rischio è quello di creare uno stallo politico, con conseguenze difficili da prevedere per la comunità di Lusciano.