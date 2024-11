Lusciano. La minoranza: “Mariniello sempre più solo…”

Continua il fuggi fuggi dal comune di Lusciano: dopo le dimissioni della segretaria, del sindaco Mariniello e di 2 assessori (Cantone e Scellini), stamattina si è dimesso anche il Presidente dei Revisori dei Conti.

“È molto chiaro per noi consiglieri quelli che sta succedendo, poiché quotidianamente viviamo il comune per svolgere i ruoli affidatici dai nostri elettori; ciò che sappiamo bene è che non è semplice capire tutto questo da parte dei cittadini, che giustamente chiedono a tutti noi spiegazioni in merito”, scrive in una nota il gruppo di minoranza in seno all’assise comunale.

“Ebbene sì, cari cittadini, possiamo solo confermare quello che è stato detto già dai tempi della campagna elettorale, e cioè che questo gruppo di pseudo politici, capitanati dal sindaco Mariniello, ha dimostrato una totale incapacità politica e amministrativa tanto da lasciare Lusciano in un mare di problemi”.

“Quest’ultimo, da comune rispettato e ammirato, è arrivato ad essere il comune più deriso della Campania”.

“Noi consiglieri di minoranza non possiamo far altro che comprendere il disagio che ci attanaglia e stare sempre dalla vostra parte, speranzosi che il sindaco confermi le sue dimissioni”.