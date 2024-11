l maltempo imperversa in provincia di Catania. Superlavoro dei vigili del fuoco del Comando provinciale, che per tutta la notte hanno portato a termine una trentina di interventi, mentre altri venti sono al momento in corso.

I territori più colpiti sono quelli di Giarre, Acireale e Linguaglossa.

I vertici del Comando hanno richiamato personale in servizio straordinario per garantire supporto e assistenza alla popolazione.

Ad Acireale è crollato un muro perimetrale in via Giorgio La Pira, fortunatamente senza conseguenze sulle persone. Situazione pesante anche sull’autostrada A18 Catania-Messina, tra Fiumefreddo e Giarre, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Riposto per soccorrere persone rimaste bloccate sulla sede stradale a causa del fango.

Il Cas, che gestisce la A18, segnala l’uscita obbligatoria al casello di Fiumefreddo per le auto che percorrono l’arteria in direzione Catania. Per il senso di marcia inverso, invece, l’uscita consigliata è quella di Acireale.

Situazione drammatica in Sicilia tra a Giarre e Altarello di Riposto, con pesanti allagamenti e esondazioni di diversi rii. Qui ci troviamo ad Altarello di Riposto. Segnalata la chiusura dell’autostrada tra Catania e Siracusa dove diversi automobilisti sono rimasti in panne.

Ieri, la Protezione civile aveva invitato la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti e ad avere “comportamenti adeguati alla situazione di allerta”.

SCUOLE CHIUSE A CATANIA E SIRACUSA

Oggi sono chiuse le scuole a Catania e Siracusa. “

“La prudenza non è mai troppa – ha spiegato il sindaco di Catania, Enrico Trantino – soprattutto a seguito di un’allerta della Protezione civile che ci avvisa del pericolo. Non sono tra coloro che valutano con leggerezza la sospensione delle lezioni o la chiusura delle scuole ma da sindaco e da genitore, sento forte, prima di tutto, la responsabilità di tutelare le nostre ragazze e i nostri ragazzi, che devono poter studiare in condizioni di sicurezza”.

A Siracusa, la decisione è stata adottata dal sindaco, Francesco Italia, con una apposita ordinanza. Chiusi anche il cimitero, gli impianti sportivi e i parchi pubblici, compreso quello archeologico della Neapolis, e i mercati. Disposta l’attivazione della sala operativa di Protezione civile del Comune, il Coc.

