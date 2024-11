Minaccia di morte i genitori per i soldi: processo abbreviato per 45enne

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio a firma del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica, la dott.ssa Annalisa Imparato, nei confronti del giovane Di Caprio Angelo Marco, 45 anni di Casapulla, è prossima la fissazione del giudizio abbreviato chiesto dai suoi difensori, avv. Gaetano e Raffaele Crisileo.

L’uomo, attualmente in carcere presso la casa circondariale sammaritana da alcuni mesi, è stato tratto a giudizio per il grave reato di estorsione.

A denunciarlo alle autorità, il padre e la madre, in quanto, durante l’ennesimo litigio familiare ( questo avveniva ai primi di gennaio di quest’anno) Angelo Marco dapprima si faceva consegnare, con forza, ancora una volta e contro la loro volontà una somma di denaro e successivamente li minacciava con frasi del tipo “ti devo uccidere“ cosi usando anche violenza consistita nel lanciare il cancelletto di ingresso in ferro e costringendo i due anziani genitori a chiamare per paura, dato l’evidente stato di alterazione del figlio (dovuto verosimilmente all’assunzione di non meglio precisate sostanze ) a chiedere il pronto intervento dei carabinieri della stazione di San Prisco che lo arrestavano in flagranza di reato e lo conducevano al carcere di Santa Maria Capua Vetere.