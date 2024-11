Minacciato da coetanei e costretto a consegnare 1500 euro

Sono stati identificati e denunciati in stato di libertà per estorsione in concorso ai danni di un 18enne di Bellona, nel casertano, i tre giovanissimi, di cui due minori, che nel pomeriggio di ieri sono stati bloccati dai carabinieri della Stazione di Vitulazio.

Le immediate indagini, scattate a seguito della denuncia formalizzata dalla vittima presso la Stazione Carabinieri di Vitulazio pochi giorni fa, hanno consentito ai militari dell’Arma di ricostruire le condotte illecite poste in essere, in concorso, da tre ragazzi della provincia di Caserta che dal mese di ottobre del 2023 al 22 novembre scorso, con minacce verbali ed atti intimidatori, in più occasioni e per motivi pretestuosi, si sarebbero fatti consegnare dal 18enne denaro contante in piccoli ratei, per un totale di circa 1.500,00 euro.

La vittima, proprio il 22 novembre scorso, attraverso il numero di pronto intervento “112” ha chiesto aiuto ai carabinieri appena gli estorsori, con fare minaccioso e violento si sono presentati presso la sua abitazione per riscuotere un ulteriore rateo di 250,00 euro, pretestuosamente ricondotto al pagamento di un paio di scarpe avute in prestito due anni prima e mai restituite.

I tre, proprio mentre stavano per intascare il denaro sono stati sorpresi dai carabinieri che li hanno immediatamente bloccati e condotti in caserma.

Gli ulteriori accertamenti, eseguiti anche grazie all’estrapolazione delle conversazioni presenti nelle chat di una nota applicazione social installata sui dispositivi cellulari a loro in uso, hanno permesso ai carabinieri di ricostruire e cristallizzare anche quest’ultimo tentativo estorsivo.