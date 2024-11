Morte Margaret, chi è il chirurgo Marco Antonio Procopio

“Preparato”, “competente”, “gentile”, “disponibile”. Sono tutte positive le 76 recensioni che Marco Antonio Procopio, il chirurgo di 32 anni a cui si era rivolto Agata Margaret Spada, la ragazza di 22 anni originaria di Lentini che è morta a Roma probabilmente per una reazione allergica al farmaco per l’anestesia che le era stato dato prima di un intervento di rinoplastica.

Sul corpo della ragazza, morta all’ospedale Sant’Eugenio il 7 novembre dopo tre giorni di coma, è stata disposta l’autopsia.

Stando a quanto emerso, i Carabinieri del Nas nello studio del medico che si trova all’Eur in via Pavese (è un appartamento convertito ad ambulatorio) non avrebbero trovato una cartella clinica intestata alla ragazza. E neanche documenti.

Gli esami (un elettrocardiogramma e alcuni esami del sangue), la 22enne li avrebbe inviati attraverso Whatsapp al chirurgo, a cui si era rivolto dopo aver visto alcuni video pubblicitari diffusi su TikTok.

I TREMORI E IL FIDANZATO CHE COMINCIA A FILMARE

Per la morte di Agata Margaret, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Marco Procopio e il figlio Marco Antonio, che lavorano insieme nell’ambulatorio all’Eur.

Il reato ipotizzato è omicidio colposo e lo studio medico è stato sequestrato. Ora si attendono gli esiti dell’autopsia (e degli esami tossicologici), da cui si potrà capire se a uccidere la 22enne sia stato uno choc anafilattico in reazione all’anestesia.

Il fidanzato di Agata Margaret, che l’aveva accompagnata e aspettava in sala d’attesa, ha sentito che stava succedendo qualcosa ed è entrata nella stanza dove si trovava la ragazza, cominciando a filmare.

Questo video potrebbe essere molto importante per gli inquirenti.

La 22enne aveva tremori e stava male, i medici avrebbero provato a rianimarla senza successo. Poi è arrivato il 118 e sono andati al Sant’Eugenio.

I COMMENTI SU MIO DOTTORE

Il profilo TikTok su cui il giovane chirurgo pubblicizzava la sua attività (la 22enne che si fatta convincere da un video in cui prometteva un intervento di rimodellamento del naso in soli minuti per 2.800 euro) non si trova più.

Resta, però, la pagina a suo nome su MioDottore, dove il medico ha messo insieme molte recensioni positive (a cui di solito risponde dicendo ‘Grazie di cuore’).

“Ho effettuato un intervento insieme al dottor Marco Antonio Procopio ed è stato tutto perfetto sia per l’intervento stesso sia per il post operatorio. Staff sempre cortese, sempre pronti ad aiutarmi non mi hanno abbandonata come avrebbero fatto altri medici. Grazie di cuore Dottore!”, è uno dei commenti che si legge.

Un’altra scrive: “Non ho sentito dolore durante il trattamento e questa era la mia più grande paura che ancora non mi aveva permesso di farlo. Personale gentile e accogliente e dottore super professionale! Labbra pazzesche! Ci rivedremo. Grazie”.

GLI STUDI IN BRASILE

Altri commenti: “Risultato pazzesco sopra le mie aspettative. Dottore super competente e persona meravigliosa”. Molte pazienti usano la parola “competente”, qualcuna scrive “professionale”.

Lui, di sè, su MioDottore scrive: “Appartengo all’Equipe formatasi alla scuola per antonomasia di Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva, quella del luminare Ivo Pitanguy, di Rio De Janeiro. L’intesa attività professionale e l’alta formazione e il continuo aggiornamento nelle tecniche più avanzate mi consentono di offrire interventi sia di natura ricostruttiva e funzionale, sia di natura puramente estetica”.

C’è anche un sezione che si intitola ‘Perchè scegliermi’. Lui scrive: “Prima di scegliere un medico vanno valutati numerosi fattori uno dei principali è valutare e considerare i lavori svolti dal medico, che siano in linea con il vostro canone estetico. Simpatia ed empatia vengono al secondo posto durante la prima visita”.

“Semplicemente qualcosa di davvero stupendo, il miglior medico estetico che potevo conoscere, scrupoloso attento ad ogni dettaglio, e perfetto in tutte le tipologie di trattamento che va ad effettuare , persona davvero qualificata… direi che ha delle mani d oro oltre che esci dal suo studio soddisfatta e grata … complimenti veramente grazie e una garanzia”.

E ancora: “Professionale, gentile, paziente…raro trovare Medici così appassionati del proprio lavoro. Consigliatissimo!”.

Un’altra paziente dice: “Sono stata accolta da tutto l’equipe in maniera cordiale e mi hanno da subito fatta a sentire a mio agio. La loro particolarità sta nello spiegare con attenzione quello che andranno a svolgere, rassicurandoti step dopo step”.

Un altro commento: “Un team fantastico di persone competenti, empatiche e professionali. Ho effettuato più di un anno fa il rimodellamento punta naso in ambulatorio e il risultato è stato bellissimo, super naturale e correttivo, proprio ciò di cui avevo bisogno. A breve tornerò per il filler alle labbra, sono davvero i migliori!”.

Molte pazienti sottolineano che è un medico “giovane”, ma preparato e disponibile. Le recensioni sono tutte del 2024, dalla primavera a oggi.

