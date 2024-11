Morte Margaret Spada, Ordine Medici apre fascicolo inchiesta

In merito al caso Margaret Spada “l’ordine dei medici di Roma aprirà un fascicolo sui medici coinvolti, ovviamente quando avremo la documentazione da parte degli inquirenti”.

Lo ha detto all’ANSA Antonio Magi presidente dell’ordine dei Medici di Roma commentando i fatti sul decesso della ragazza avvenuto il 7 novembre dopo tre giorni di agonia in seguito ad un intervento al naso in uno studio in zona Eur a Roma.

Margaret Spada, folla ai funerali e lutto cittadino a Lentini

A Lentini, in provincia di Siracusa, intano tantissimi hanno partecipato ai funerali della 22enne: il feretro è stato accolto da applausi e lancio di palloncini bianchi mentre faceva ingresso nella chiesa di Santa Maria La Cava e Sant’Alfio e in piazza Duomo.

“Sei arrivata tu, che hai cambiato la mia vita – ha detto visibilmente commossa Manuela, la sorella di Margaret – Per me è stato il regalo più grande che potessi ricevere in vita mia. Mamma e papà si sono resi conto che avevamo a casa un angelo, con una missione, quella di salvare magari altre vite. Sarò vicino a loro e trasmetterò tutta questa forza che solo tu riesci a riuscire a darmi”.

Morte Margaret, acquisita relazione: medici presto da pm

Saranno ascoltati presto dai pm i due medici indagati per la morte di Margaret Spada.

L’indagine della Procura di Roma vive di una nuova accelerazione con l’acquisizione, negli uffici della Regione Lazio, dei documenti sulle mancate autorizzazioni del centro medico di viale Cesare Pavese e la relazione dell’Asl Roma 2 sul “percorso clinico-assistenziale della paziente”.

Una relazione che parla di un intervento di rianimazione non tempestivo e inadeguato svolto prima dell’arrivo del 118.

Parole che aprono all’ipotesi che, con un opportuno e immediato soccorso, Margaret si poteva salvare.