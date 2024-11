Morto Quincy Jones

Quincy Jones è morto. Il Titano della musica che ha collaborato con Michael Jackson e Frank Sinatra, e una lista senza fine di artisti, si è spento all’età di 91 anni. Lo riporta l’agenzia americana AP.

Quincy Jones, uno dei produttori e compositori musicali di maggior successo del Novecento, celebre per aver lavorato ai dischi più famosi di Michael Jackson, per varie famose colonne sonore e per le collaborazioni con Frank Sinatra e Count Basie.



Fu produttore di Thriller (1982), Off the Wall (1979) e Bad (1987) e determinante nella carriera di Jackson, e diventò una delle più influente e rispettate figure dello show business americano, guadagnando uno status leggendario nella musica pop globale e diventando uno degli artisti afroamericani più famosi al mondo.

Nel corso della sua carriera, Quincy Jones ricevette innumerevoli premi e riconoscimenti: collaborò con alcuni dei più grandi musicisti del secolo scorso, a partire da Count Basie e Frank Sinatra, quando negli anni 50 e 60 lavorava come arrangiatore per le big band di jazz, e passando poi per Aretha Franklin, Donna Summer e Miles Davis.

Jones è ricordato anche per aver prodotto “We are the World”, la famosa canzone cantata per beneficienza da alcuni dei più famosi musicisti di sempre nel 1985; in tv portò la serie televisiva con Will Smith ‘Willy, il principe di Bel Air‘.