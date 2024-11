La mozzarella di bufala campana fa il giro del mondo

La mozzarella di bufala campana Dop sarà protagonista dell’edizione 2024 della “Settimana della Cucina Italiana nel mondo”, che si terrà dal 16 al 22 novembre, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Il tema di quest’anno è “Dieta Mediterranea e Cucina delle Radici: Salute e Tradizione” e la Bufala Dop sarà al centro di numerose iniziative in giro per il mondo.

Il Consorzio di Tutela della mozzarella di bufala campana, infatti, volerà a New York per partecipare agli eventi organizzati dall’Italian Trade Agency.

In particolare, il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani, sarà tra i relatori del convegno “Mediterranean Diet and the Recipes from our Roots: Health & Tradition”, in programma il 21 novembre alle ore 17.30 (ora locale) nella sede dell’ITA a New York. Sarà l’occasione per discutere del futuro della dieta mediterranea, di cui la Bufala Campana è parte integrante.

Sempre nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel mondo, sono previste altre due tappe.

Dal 19 al 21 novembre la mozzarella Dop sarà a Oslo, in Norvegia, per un focus sulle eccellenze campane tra show cooking e una speciale degustazione all’Istituto italiano di cultura di Oslo, in collaborazione con l’Ambasciata Italiana e la Regione Campania.

MOZZARELLA IN THE WORLD

“La Settimana della Cucina Italiana nel mondo rappresenta una eccezionale vetrina internazionale per la nostra mozzarella Dop”, commenta il presidente Raimondo e aggiunge: “Quest’anno ci attendono tappe in aree strategiche, che consentiranno di rafforzare la conoscenza e la diffusione del nostro prodotto, nel solco del successo che riscuote il Made in Italy nel mondo e in perfetta linea con la mission del Consorzio, che è quella di promuovere e tutelare l’oro bianco campano”.

Inoltre, il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo, arriverà il 20 novembre a Tbilisi, in Georgia, per partecipare agli appuntamenti promossi in sinergia con l’Ambasciata Italiana.

Qui la Bufala Campana sarà l’unico prodotto a rappresentare l’Italia nella conferenza con studenti, imprenditori e istituzioni dedicata alla cucina italiana, mentre in serata sarà regina della masterclass sulla pizza.