La S.S. Napoli Basket comunica di aver affidato l’incarico di Head Coach a Giorgio Valli. Il nuovo tecnico verrà presentato sabato prossimo 23 novembre alle ore 12:00, nel corso della conferenza stampa che si terrà presso la sede del Club in Viale Gramsci n.15 Napoli.

Giorgio Valli nasce a Modena il 10 marzo 1962. All’età di 20 anni approda alla Virtus Bologna, società con la quale effettua il percorso nelle giovanili, conquistando lo scudetto Allievi da vice (1988/89) e da capo allenatore (1992/93).

Il passaggio alla Prima Squadra lo vede assistente di Ettore Messina nella conquista di Scudetto ed Eurolega (1997/98) e Coppa Italia (1998/99).

La sua prima esperienza da Head Coach in serie B1 è a Treviglio prima di tornare nella massima serie come assistente a Imola. Dal 2002 allena in Legadue: a Ragusa, Sassari e Scafati, dove conquista Coppa Italia e promozione in A (2005/06).

L’anno dopo riparte da Ferrara che, nel 2008, porta in Serie A. Nel 2010/11 ritorna nel ruolo di vice all’Olimpia Milano, prima di Piero Bucchi e poi di Dan Peterson.

Nella stagione successiva viene chiamato in corsa a Montegranaro, dove ottiene la salvezza. Una breve esperienza ad Avellino prima di ritornare alla Virtus Bologna.

Dal 2016, per tre campionati è capo allenatore a Forlì (A2). Successivamente vive un’esperienza di due anni a Dubai cin l’Al-Ahli dive conquista Campionato e Federation Cup.

Nel dicembre 2021 subentra sulla panchina di Mantova in A2 società nella quale resta anche nel campionato 2022/23. In carriera ha collezionato oltre 500 panchine.

Nella scorsa stagione Coach Valli ha allenato a Treviglio in serie A2 raggiungendo l’obiettivo dei play off promozione in Serie A.