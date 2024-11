Napoli Basket, per gli azzurri è ancora buio totale

Napoli Basket crolla nel finale contro la Nutribullet Treviso e resta desolatamente in fondo alla classifica a quota zero punti.

L’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda, al termine della partita, ha comunicato in conferenza stampa l’esonero del Coach Igor Milicic.

Dichiarazioni dell’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda:

“Coach Igor Milicic è sollevato dall’incarico dalla nostra prima squadra. È evidente che è una notizia che devo dare con dispiacere. Igor resterà nella storia di questo club per la Coppa Italia vinta insieme lo scorso anno. Nello stesso tempo questa decisione l’abbiamo ritenuta inevitabile dopo l’ottava sconfitta consecutiva in questo inizio di campionato. A questo punto ci rimettiamo a lavoro con il nostro Responsabile Area Tecnica Pedro Llompart che già da questo momento cercherà di individuare un nuovo allenatore per proseguire questa stagione che aldilà di un inizio che è sotto gli occhi di tutti. Non vogliamo arrenderci e vogliamo fino in fondo poter cercare una salvezza che oggi sembra impossibile. Il Napoli Basket non vuole assolutamente mollare e faremo di tutto per riconquistare una classifica che ci permetta di trovare una salvezza che oggettivamente allo stato è molto complicata.”

Questa la cronaca della partita:

Alston, Bowman e Mascolo segnano in avvio di gara tre bombe portando Treviso subito avanti sul 3-9. Napoli è imprecisa e la NutriBullet allunga 3-13 con Milicic costretto al primo time out a metà quarto. Totè e Copeland da tre confezionano un break 5-0 e Vitucci chiama Time out sul 8-13. Totè, Manning Jr. e Dreznjak riportano Napoli a meno 1 sul 14-15. Treier dalla lunetta firma la parità. Il primo periodo si chiude con il punteggio sul 15-15.

Treviso parte nel secondo periodo con un parziale di 5-0. Woldetensae replica con 5 punti consecutivi. Nuova parità 20-20 dopo tre minuti. Olisevicius e Bentil trovano due bombe a testa. Il risultato è 27-30 per Treviso a 4 minuti dall’intervallo lungo. Woldetensae è ispirato e segna la bomba della parità. Bentil firma il primo vantaggio Napoli sul 32-30 a tre dalla fine del periodo. Treier con un’azione da tre punti porta avanti Napoli 37-32. Le squadre vanno al riposo in parità 37-37 con la bomba di Bowman.

Il terzo periodo si apre con le bombe di Olisevicius e Copeland. Bowman porta Treviso avanti di 5 lunghezze sul 40-45. Napoli reagisce e si porta a meno 2 sul 45-47 dopo 4 minuti. Ma l’ennesima bomba di Bowman riporta Treviso avanti con il massimo vantaggio di 7 lunghezze sul 45-52 a metà periodo. Napoli prova a reagire con Pangos e Bentil e si riporta a meno 2 sul 53-55 ad un minuto dalla fine del periodo. Il terzo tempo si chiude con Treviso avanti 53-55.

L’ultima e decisiva frazione di gioco si apre con un parziale pesante di 0-9 per Treviso che dopo tre minuti è avanti 53-64. Napoli è in blackout. Treviso allunga ancora a metà periodo sul più 15 con il punteggio di 55-70. Napoli nel finale prova a rientrare ma è troppo tardi. Treviso gestisce il vantaggio e vince la partita con il finale di 69-84 lasciando Napoli desolatamente a quota zero in classifica.

Tabellino:

Napoli Basket – Nutribullet Treviso 69-84 (15-15, 22-22, 16-18, 16-29)

Woldetensae 15, Bentil 14, Copeland 13, Pangos 11, Totè 6, Treier 4, De Nicolao 2, Dreznjak 2, Manning Jr. 2, Saccoccia, Mabor n.e.

Credits. Accademia delle Belle Arti di Napoli | Chiara Silvestri e Francesco Liguori