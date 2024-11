Al termine di una gara combattuta e giocata punto a punto fino alla fine, Napoli Basket senza Green infortunato, Manning Jr. debilitato, ma con Pangos ritrovato, cede a Trapani e rimanda ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria.

Parte bene Napoli con i canestri di Dreznjak e Pangos. Il play azzurro regala assist e punti in avvio. Dopo i liberi di Bentil Napoli è avanti 5-10 dopo 4 minuti. Trapani prova a rientrare ma Copeland trova due bombe che consentono agli azzurri di restare avanti sul 16-18. Trapani effettua il primo sorpasso, ma la bomba di Pangos riporta gli azzurri avanti sul 20-21. Ma la bomba di Yeboah consente a Trapani di chiudere il primo quarto avanti 24-22.

I siciliani iniziano bene il secondo quarto con un parziale 5-0 e Milicic chiama time out. Dreznjak segna da tre, ma Yeboah è ispiratissimo e porta avanti Trapani di 9 lunghezze sul 34-25. Un ritrovato Pangos insieme a Dreznjak 19 punti in due riportano Napoli a meno 4 sul 36-32. A metà periodo Trapani è avanti 40-36. Dopo un mini parziale di Trapani 4-0 Milicic chiama il secondo time out. Pangos regala numeri di alta regia e Bentil con 5 punti consecutivi riporta gli azzurri a meno 5 sul 50-45. Ma Notae con il contro break 5-0 riporta Trapani a più 10. Le squadre vanno all’intervallo lungo con il punteggio di 55-45 per Trapani.

È di Bentil da tre dopo 2 minuti del terzo quarto il primo canestro. Napoli accorcia a meno 5 con Woldetensae. Repesa è costretto al time out. Trapani trova il suo primo canestro dopo 4 minuti. A metà periodo il punteggio vede Napoli sotto 60-54. Gli azzurri difendono forte e Totè firma la parità 60-60 a tre minuti dalla fine del periodo. Treier, su assist sontuoso di Pangos, sigla il sorpasso e Pangos monumentale da tre, porta gli azzurri a più 5 sul 60-65 con un parziale di 5-20. Il terzo periodo si chiude con il punteggio di 63-65 per Napoli.



Trapani da tre con Robinson firma il sorpasso in apertura dell’ultimo periodo. Copeland e Woldetensae da tre segnano i primi canestri degli azzurri. Parità 71-71 dopo 3 minuti. Partita tiratissima. Galloway infila la bomba e Milicic chiama time out. A metà periodo il punteggio recita 76-74 per Trapani. La squadra siciliana allunga a più 7, ma Napoli non demorde e si riporta a meno 4 con la bomba di Woldetensae. Ancora Pangos da tre replica al canestro di Trapani. Napoli a tre dalla fine è sotto 83-80. Trapani controlla e Galloway firma una bomba sanguinosa a poco più di un minuto dalla fine portando il punteggio sul 90-83. Nel finale incandescente Napoli prova la rimonta ma alla fine di una gara giocata a testa altissima deve nuovamente rinviare l’appuntamento con la prima vittoria cedendo a Trapani con il punteggio finale di 95-85.

Tabellino:

Trapani Shark – Napoli Basket 95-85 (24-22, 31-23, 8-20, 32-20)

Pangos 21, Bentil 18, Copeland 11, Dreznjak 11, Woldetensae 10, Totè 8, De Nicolao 4, Treier 2, Manning Jr., Saccoccia, Mabor n.e.



Dichiarazioni Coach Milicic:

“Prima di tutto congratulazioni a Trapani e Coach Repesa, in questo momento sono probabilmente la migliore squadra in Italia. Noi abbiamo combattuto per 38 minuti giocando alla pari con loro e per questo sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, di come sono venuti qui a giocare, in un ambiente così caldo, con questi tifosi che aiutano davvero tanto la loro squadra. Credo che stasera si sia capito quanta differenza c’è tra l’avere ed il non avere un giocatore come Pangos. Credo che con questa attenzione ed energia cambieremo le cose e saremo in grado di competere contro squadre così forti. Ora vogliamo dimenticare questa sconfitta e preparare la prossima gara in casa, che per noi sarà come una finale, così come tutte quelle che verranno da qui in avanti. Abbiamo enorme passione e siamo sicuri che con questa riusciremo a cambiare le cose e tornare a far felici i tifosi napoletani.”



Dichiarazioni Responsabile Area Tecnico Sportiva, Pedro Llompart:

“So che è un momento difficile ma oggi i giocatori hanno dimostrato grande mentalità su un campo difficile e contro una squadra in un ottimo momento di forma, la mentalità giusta che serve per uscire da questa situazione. Oggi non siamo stati premiati ma solo così possiamo cambiare le cose. Non è facile ma dobbiamo trovare i tanti aspetti positivi che la squadra ha mostrato contro due grandi del nostro campionato come Venezia e Trapani, due gare in cui abbiamo giocato bene. I giocatori sentono tanta responsabilità ma sono sicuro che sapranno reagire ed uscire da questa situazione. Domenica prossima abbiamo la prima finale alla Fruit Village Arena insieme ai nostri tifosi e proveremo a vincerla.”