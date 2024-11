Napoli Femminile, a Cercola arriva la capolista Juventus

Alle 12:30 al Piccolo di Cercola arriva la Juventus di Girelli, Cantore, Lehmann e compagne: capoliste con 6 vittorie ed 1 pareggio nelle prime 7 giornate di Serie A Femminile, le bianconere affronteranno un Napoli Femminile reduce da due pareggi in altrettante trasferte contro Lazio e Sampdoria.

“Sappiamo di trovare una squadra in forma, che forse in questo campionato sta giocando il miglior calcio. È una squadra da affrontare con rispetto, ma con la consapevolezza delle nostre qualità, di quello che possiamo fare e di cui siamo capaci.”

Queste le parole dell’estremo difensore azzurro, Doris Bacic: “Dovremo difenderci bene, come abbiamo fin qui dimostrato di saper fare, e aspettare il nostro momento per provare a metterle in difficoltà: nel calcio le opportunità possono sempre arrivare e ci faremo trovare pronte.”

Le azzurre debutteranno con la nuova maglia lanciata ieri per la stagione sportiva in corso: “Con Napoli, per Napoli: questa è la nostra seconda pelle.”