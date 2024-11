Napoli Futsal, arriva Vavà

Waldir De Lima, meglio noto come Vavà, è un nuovo giocatore del Napoli Futsal. L’universale classe 1991, formato, rinforza la compagine allenata da mister Colini.

Cresciuto calcisticamente in Italia con il Torino calcio a 5 indossa poi le maglie di Orte, Lazio, Fuente Lucera e Came Dosson.

Il calcettista torna in Campania per la terza volta dopo aver già giocato con il Napoli, all’epoca Napoli C5, Sala Consilina e Feldi Eboli.

Proprio con la compagine ebolitana, al suo secondo anno in maglia rossoblù, ha vinto lo scudetto nella stagione 2022-23.

La passata annata, invece, ha vestito i colori dell’Italservice Pesaro mettendo a segno dieci reti.

Ha vissuto questi primi mesi di stagione da svincolato continuando a svolgere allenamenti individuali in Brasile.

Queste le sue prime parole: “Per me sarà un’emozione e una grande responsabilità giocare nel Napoli Futsal, conosco bene il calore dei tifosi appassionati. Ho vissuto in Campania la maggior parte della mia vita in Italia, sono felice di tornare: qui mi sento a casa”.

“Sono stato lontano dal campo per alcuni mesi ma in Brasile ho sempre giocato. Darò il massimo per riprendere subito la miglior condizione fisica. Sono felice di poter lavorare con l’allenatore più titolato d’Italia, so che lui è molto esigente e farò del mio meglio per ripagare la sua fiducia”.

“Credo che il gruppo sia la forza principale del Napoli visto che ci sono tanti campioni. Dedizione e intensità non mancheranno mai da parte mia, mi impegnerò per poter raggiungere traguardi storici insieme ai nostri tifosi”.