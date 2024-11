Partita al cardiopalma per il Napoli Futsal a Pomezia, al PalaLavinium termina 5-5. Primo tempo pirotecnico con i padroni di casa che chiudono in vantaggio per 4-3.

Nella ripresa partono forti i rossoblù allungando di due reti sul Napoli. Ma gli azzurri non mollano e, con Caruso prima e Salas poi, trovano i gol del definitivo pareggio.

Tra assenze (V. Salas e Bolo) e qualche acciacco (Gabriel e J. Salas) i partenopei ottengono un punto importante su un campo difficile.

Prossimo appuntamento venerdì 22 novembre ore 20.30, ad Aversa arriva la capolista Ecocity Genzano.

PRIMO TEMPO

La prima occasione della partita è a tinte rossoblù, Cutrupi da pochi passi non riesce a concretizzare il filtrante di Miguel Angelo. A 1’30’’ rispondono gli azzurri con Borruto, il destro dell’argentino esce di un soffio. A 3’15’’ il Napoli passa in vantaggio con De Luca, tap-in vincente dello scugnizzo su assist al bacio di Salas.

A 3’37’’ pareggio immediato della Fortitudo, in estirada Raubo beffa Bellobuono. A 4’10’’ torna in vantaggio il Napoli, Perugino tenta il tiro all’incrocio ma Molitierno respinge: sulla ribattuta la palla termina fortuitamente sul petto di Cutrupi e finisce in porta. A 8’00’’ pericolosissimo il Pomezia con Matteus, il giocatore chiude sul secondo palo il servizio di Ludgero Lopes: solo il legno gli nega la gioia del gol.

A 8’45’’ arriva il pareggio, contro-movimento di Miguel Angelo e mancino chirurgico alle spalle dell’estremo difensore. A 9’38’’ il Pomezia segna la rete del 3-2: Ludgero Lopes a tu per tu con Bellobuono non sbaglia. A 10’44’’ la Fortitudo cala il poker: destro vincente di Bueno, diagonale perfetta all’incrocio dei pali.

A 14’15’’ tempestivo intervento di Bellobuono sul tiro al volo di Gattarelli. A 15’28’’ Pelezinho accorcia le distanze: rasoiata a fin di palo dell’azzurro. A 15’09’’ altro legno di Matteus. Si chiude 4-3 la prima frazione.

SECONDO TEMPO

A 1’49’’ incursione di capitan Perugino, il 6 azzurro arriva in area di rigore e serve De Luca che, invano, prova il tiro. A 3’36’’ miracolo di Bellobuono, il portiere azzurro chiude lo specchio al tentativo a botta sicura di Cutrupi. A 6’10’’ ancora provvidenziale l’intervento dell’estremo difensore partenopeo sul diagonale di Cutrupi. A 6’35’’ Cutrupi, al terzo tentativo, trova la rete: mancino sotto la traversa.

A 8’34’’ gol del Napoli: azione solitaria di Salas che va al tiro, sulla respinta il più lesto è Caruso che la insacca alle spalle di Molitierno. A 11’20’’ Cutrignelli scheggia la traversa con un bolide dalla distanza. A 13’00’’ il Napoli schiera Caruso come portiere di movimento ma il Pomezia difende bene l’inferiorità numerica.

A 16’48’’ i partenopei trovano il pareggio con Salas che, grazie al blocco di De Luca, riesce a trovare la giusta traiettoria: il pallone bacia il palo e termina in rete. A 17’00’’ è il Pomezia a schierare Miguel Angelo come portiere di movimento e con Bueno va a centimetri dalla rete. Termina 5-5 la gara.

FORTITUDO POMEZIA-NAPOLI FUTSAL 5-5 (4-3 p.t.).

FORTITUDO POMEZIA: D. Gattareli, Mentasti, Ludgero Lopes, A. Gattarelli, Miguel Angelo, Cutrupi, Cutrignelli, Raubo, Molitierno, Matteus, Bueno, Dudù. All.Angelini.

NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Perugino, Caruso, Borruto, De Luca, Gabriel, Napoletano, Pelezinho, Chianese, Duarte, De Gennaro, J. Salas. All. Colini.

MARCATORI: 3’15’’ p.t. De Luca (N), 3’37’’ Raubo (P), 4’10’’ aut. Cutrupi (N), 8’45’’ Miguel Angelo (P), 9’38’’ Ludgero Lopes (P), 10’44’’ Bueno (P), 15’28’’ Pelezinho (N), 6’35’’ s.t. Cutrupi (P), 8’34’’ Caruso (N), 16’48’’ Salas (N).

AMMONITI: 5’59’’ p.t. Molitierno (P), 9’01’’ s.t. Cutrignelli (P).

ARBITRI: Paolo Di Lorenzo (Brindisi) e Gianluca Rutolo (Chieti). Al cronometro Angelo Bottini (Roma 1).