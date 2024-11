Napoli. Giovane ucciso, Ronghi: “Governo intervenga”

“L’ennesimo giovane ucciso, stamani, a Napoli, da un colpo di pistola. Il Governo intervenga per compensare l’ incapacità conclamata di Regione, Comune e Città metropolitana che, in questi ultimi 15 anni, non hanno fatto alcunché per bloccare la criminalità ed evitare che molti giovani si avviino verso la criminalità”.

E’ quanto afferma il Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi.

“La città di Napoli sta vivendo, da qualche anno, momenti meravigliosi per l’afflusso di turisti da tutto il mondo e ed oggi è diventata un’icona internazionale di bellezza ed attrattività “- aggiunge Ronghi – per il quale “è veramente un peccato che, per pochi giovani delinquenti, tutto questo possa essere vanificato”.

“Bisogna correre ai ripari, occorre che lo Stato intervenga non solo in termini repressivi ma in termini preventivi innanzitutto rafforzando controllo del territorio e garantendo prospettive occupazionali. In tale ottica, rilanciamo il nostro Piano straordinario per il lavoro in Campania e nell’intero Mezzogiorno”.

“Voglio ricordare – prosegue Ronghi – che Napoli è la città capitale della disoccupazione di lunga durata e per la bassa scolarità e, su questo, occorre intervenire con urgenza rafforzando le politiche per l’istruzione e per il lavoro nel nostro territorio”.