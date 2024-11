Napoli. Intitolata a Don Peppe Diana la nuova sala consiliare regionale

Si è tenuta stamane la cerimonia di intitolazione della Sala al piano terra della Sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, a “Don Peppe Diana e Vittime di tutte le Mafie”.

Alla presenza -del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca; di Padre Marco Rota per delega dell’arcivescovo di Napoli sua Eccellenza Domenico Battaglia; del Prefetto di Napoli Michele Di Bari; del sindaco di Casal di Principe Ottavio Corvino; dei vertici delle Forze dell’Ordine e della magistratura e dei familiari di Don Peppe Diana, scoperta la targa di intitolazione.

“Con grande orgoglio e riconoscenza per chi ha combattuto, fino al sacrificio della propria vita, per contrastare la camorra e tutte le forme di criminalità e di illegalità, intitoliamo a Don Peppe Diana e a tutte le vittime delle mafie questa nuova Sala Consiliare che sarà luogo per contribuire a rinsaldare il legame tra Istituzioni, politica e cittadini nel segno della legalità e dei valori etici”.

E’ quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, alla cerimonia di intitolazione della nuova Sala al piano terra della Sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli.

“Dopo l’intitolazione dell’Aula consiliare a Giancarlo Siani, la nuova Sala ci ricorderà ogni giorno il grande impegno valore e coraggio di Don Peppe Diana e delle vittime di tutte le mafie per il nostro amato territorio- ha aggiunto Oliviero – e potrà essere utilizzata dai Gruppi consiliari per iniziative istituzionali rivolte ai cittadini e alle cittadine – ha aggiunto Oliviero – e sarà un altro strumento per aprire ulteriormente l’istituzione al territorio e alle istanze della nostra società”.