Napoli. Sfiducia De Luca, Cinque ritira firma mozione cdx

“Ho ritirato la mia firma dalla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente De Luca, presentata dai consiglieri del centrodestra, perché ritengo che, in relazione ai suoi contenuti e ai suoi tempi, è stata sottoposta tardivamente al voto del Consiglio ed intanto è stata politicamente superata dalla approvazione, anche con i voti favorevoli dei consiglieri del PD, salvo un astenuto, della proposta di legge sul cosiddetto ‘terzo mandato’ del Presidente della Giunta regionale”.

È quanto afferma il consigliere regionale Gennaro Cinque, del gruppo “Moderati e Riformisti”.

“Inoltre – aggiunge Gennaro Cinque – come ho avuto modo di sottolineare in Consiglio regionale, votando a favore della stessa proposta di legge, ritengo che debba essere il popolo campano a scegliere per il proprio futuro, approvando o bocciando l’operato di De Luca, e che sia compito, invece, del centro destra indicare una strategia ed un programma credibili per essere alternativa al centrosinistra e, su questo campo – evidenzia Cinque – la coalizione si è dimostrata, ad oggi, immobile ed in ritardo rispetto alle problematiche per risolvere le quali i campani chiedono risposte tempestive, concrete ed efficaci”.