Polemica per auguri di Natale con scritta ‘Xmas’

Una scritta dorata posta davanti ai giardini pubblici con il classico ‘Xmas’ natalizio fa scoppiare la polemica politica a Castiglion Fiorentino (Arezzo).

“Sappiamo in partenza che verremo tacciati come coloro che danno la caccia alle streghe o, più in particolare, ai gerarchi, ma riteniamo che quel ‘Xmas’ che campeggia fuori Porta Fiorentina non rappresenti esattamente il meglio che si potesse scegliere per ricordare a tutti che sta arrivando Natale”, il commento affidato ai social dalla lista di opposizione Rinascimento Castiglionese.

“Buon Natale non ci sarebbe dispiaciuto, al posto dell’acronimo che, in Italia, richiama originariamente al periodo più nefasto della nostra storia. E che sia un’amministrazione che si ispira anche al generale sottosopra, lo ripetiamo, non ci passa nemmeno per la testa”.

“Il militare l’ho fatto una volta sola e mi è bastato. Non ho nulla da eccepire sull’attività politica del generale Vannacci ma io sono uno di quelli che non pende dalle sue labbra”, la risposta ‘twittata’ su X dal primo cittadino Mario Agnelli.

Poi ricordato: “Per quanto riguarda gli addobbi di Natale c’è un progetto grafico condiviso dai Commercianti del Centro storico. Per quanto riguarda il generale Vannacci ho scritto su X il mio pensiero”.

Stupiti i commercianti che, precisano, hanno solo seguito un modo ormai diffuso di fare scritte natalizie.

Xª Flottiglia MAS (Repubblica Sociale Italiana)

La Xª Flottiglia MAS (dal 1º maggio 1944 la parte di fanteria marina venne rinominata in Divisione fanteria di marina Xª anche nota come Xª MAS) è stato un corpo militare indipendente di matrice fascista, ufficialmente di fanteria di marina della Marina Nazionale Repubblicana della Repubblica Sociale Italiana, attivo dal settembre 1943 all’aprile 1945.

Mantenendo la denominazione del reparto della Regia Marina (10ª Flottiglia MAS, ma in numeri romani) al nord, in seguito all’armistizio di Cassibile, al comando del capitano di fregata Junio Valerio Borghese, strinse accordi di alleanza con il capitano di vascello Berninghaus della marina militare nazista.

Durante i due anni che seguirono operò in coordinazione coi reparti tedeschi, sia per contrastare l’avanzata alleata dopo lo sbarco di Anzio e sulla Linea Gotica e nel Polesine, sia in operazioni contro la resistenza italiana con forte determinazione e perdite significative.

Attività durante la quale l’unità impiegò strategie tipiche della controguerriglia e in alcuni episodi si macchiò di crimini di guerra.

XMAS: LE ORIGINI DEL TERMINE

Il termine Xmas o X-Mas è una abbreviazione, di uso informale e colloquiale, o commerciale, della parola inglese Christmas (Natale). Tale abbreviazione deriva dalla parola greca ΧΡΙΣΤΟΣ, ossia Cristo.