Prova di nuovo a rubare in un ristorante in via San Lorenzo ma viene scoperto

Tenta nuovamente a rubare in un ristorante ma viene scoperto e denunciato.

E’ accaduto ieri sera – intorno alle 20,30 – in San Lorenzo a Genova.

La Polizia di Stato ha denunciato un 52enne algerino, senza dimora, per il reato di tentato furto e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

Ieri sera la titolare di un ristorante, sentendo un rumore proveniente dal bancone del bar, ha notato un uomo che sembrava stesse cercando qualcosa dietro lo stesso.

Avendolo riconosciuto come la medesima persona che nei giorni scorsi aveva rubato alcuni cellulari suoi e dei dipendenti all’interno del locale, gli ha intimato di fermarsi e lo ha trattenuto sino all’arrivo della Polizia.

Gli operatori delle Volanti dell’UPGSP, a cui l’uomo, in evidente stato di ebrezza alcolica e oltremodo agitato, ha fornire dati parziali circa la sua identità, lo hanno accompagnato in Questura e, dagli accertamenti, sono emersi a suo carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Il 52enne, oltre che per i fatti occorsi nella giornata di ieri, è stato denunciato anche per i furti commessi nel mese di ottobre nello stesso locale per i quali era stata sporta denuncia e forniti i filmati delle telecamere.

In piazza De Ferrari ubriaco aggredisce gli agenti

La Polizia di Stato ha arrestato – in piazza De Ferraris – un cittadino marocchino di 35 anni per minaccia, resistenza e lesioni aggravate a P.U.

Gli agenti dell’U.P.G. e S.P., con l’ausilio di una pattuglia della Guardia di Finanza, sono intervenuti dopo che l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol, si è posizionato davanti ad un bar della piazza, in prossimità del Consolato Turco, ingaggiando un alterco con i militari dell’Esercito Italiano preposti al presidio, che lo avevano invitato ad allontanarsi.

Alla richiesta di fornire un documento d’identità, ha mostrato subito un atteggiamento violento, colpendo i due operatori di Polizia che hanno riportato ferite giudicate guaribili in 3 e 5 giorni.

L’uomo ha mantenuto lo stesso comportamento anche nei locali della Questura, minacciando verbalmente gli agenti presenti e insultandoli. Nella tasca dei suoi pantaloni è stato rinvenuto un coltellino e per questo è stato anche denunciato per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, oltreché sanzionato amministrativamente per ubriachezza.