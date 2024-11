La Real Normanna bloccata a Pomigliano

Secondo 0-0 di fila e terzo pareggio di fila per la Real Normanna che contro una signora squadra come il Pomigliano non riesce a passare contro una difesa arcigna che ha concesso poco.

I normanni possono comunque recriminare per un palo colpito da Guarracino e da un presunto fallo in area che l’arbitro non ha ritenuto potesse essere rigore. Domenica prossima si torna al ‘Bisceglia’, c’è il derby con l’Albanova.

PRIMO TEMPO. Passano appena due minuti e la Real Normanna sfiora il vantaggio col colpo di tacco di Guarracino al volo che per poco non sorprende il portiere del Pomigliano. Cinque minuti dopo anche Marzano dal limite dell’area, Bellarosa smanaccia in angolo. Il primo tentativo dei padroni di casa è al minuto 10 con Siciliano che spara out.

Per trovare poi un’altra azione degna di nota bisogna arrivare al minuto 35 quando ci prova Marzano dal punizione. Un minuto dopo corner per Battaglia, colpo di testa ad incrociare, il portiere Bellarosa ci arriva ma non allontana il pericolo, Guarracino per un pizzico non trova il tap-in vincente. Al 45’ è ancora 0-0.

SECONDO TEMPO. La ripresa si apre con la girata di Guarracino dopo 13 giri di lancette, Bellarosa fa buona guardia. Al minuto 64 occasionissima per la Real Normanna col pallone che dopo una lunga azione finisce sui piedi di Marzano che al momento del tiro non riesce ad incrociare bene e la sfera va sul fondo.

Due minuti dopo contropiede da urlo dei normanni chiuso da Guarracino che viene fermato dal palo che gli nega la gioia del gol. A 6 minuti dalla fine del match è il Pomigliano a partire pericolosamente in contropiede, Siciliano sbaglia il controllo e perde l’attimo, Merola si salva in angolo. Dopo ben 8 minuti di recupero c’è il triplice fischio. È 0-0.

IL TABELLINO

POMIGLIANO: Bellarosa, Granato, Dorato (44’ st Siniscalchi), Tassiero (50’ st Imbimbo), Liccardi, Piscopo, Di Prisco (40’ st Garofalo), Cardone, Principe, Siciliano (40’ st Martone), Tansella (32’ st Sirabella). All. Rea

REAL NORMANNA: Merola, Sieno, Di Girolamo, Marzano, Serrano, Fontanarosa (40’ st Cestrone), Canneva (4’ st Russo, 30’ st Nocchiero), Battaglia, Caso Naturale, Guarracino, Delli Paoli. All. Sanchez

TERNA ARBITRALE: Alessandro Cisternini di Seregno (Marcone di Nocera Inferiore e Mallardo di Napoli)