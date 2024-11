Pareggio a reti bianche tra Real Normanna e Real Forio. Al ‘Bisceglia’ non c’è un vincitore nel big match di giornata, con di fronte le squadre allenate dai fratelli Sanchez.

Gara con poche emozioni, successo per i tifosi delle 2 squadre che hanno incitato i rispettivi beniamini per tutti i 94 minuti di gioco.

Adesso appuntamento al prossimo weekend, trasferta a Pomigliano.

PRIMO TEMPO. Praticamente non c’è un tiro in porta fino al minuto 40 con tanto agonismo, lotta a centrocampo e intensità ma zero azioni da rete.

L’unica azione pericolosa è del Real Forio che riesce con Tomasin a trovare spazio sulla corsia sotto la Tribuna Bianca e a mettere al centro un tiro cross che però viene allontanato dalla difesa.

Prima chance normanna al minuto 41: corner di Marzano, stacca altissimo Di Girolamo, indirizza bene ma il tiro è facile preda del portiere isolano Mazzella. Al 45’ scalda il ‘Bisceglia’ il tiro dalla trequarti di Caso Naturale che però si ferma sul fondo, distante dal palo.

SECONDO TEMPO. Passano 60 secondi e subito la Real Normanna va vicina al gol: Sieno mette al centro sotto la Curva Nord e arriva Marzano di testa che non trova lo specchio. Al 52’ occasione simile con l’ultimo tocco affidato a Serrano che però non dà forza.

Al 63’ entra Guarracino per De Rosa e prova subito ad accendersi con una conclusione a giro che però va fuori dai pali. Due minuti dopo occasione anche per gli isolani con Castagna che ci prova ma Merola fa buona guardia e mette in angolo.

L’occasione più ghiotta arriva al minuto 68: pallone eccezionale per Caso Naturale che arriva sul fondo e poi serve sul dischetto di rigore un pallone che Serrano deve solo appoggiare in rete ma l’attaccante è sfortunato e la sfera finisce alta. Mani nei capelli per tutti i tifosi granata.

TABELLINO

REAL NORMANNA: Merola, Sieno, Di Girolamo, Marzano (36’ Acampora), Battaglia, Serrano (40’ st Cestrone), Fontanarosa, Sequino (5’ st Martone), Russo (11’ st Canneva), De Rosa (18’ st Guarracino), Caso Naturale. A disp.: Poerio, Lagnena, Ruggiero, Delli Paoli. All. Luigi Sanchez

REAL FORIO: Mazzella, Arrulo (28’ st Pelliccia), Castagna (40’ st Pistola), Arcamone (11’ st Di Lorenzo), Mosca (15’ st Acosta), Sogliuzzo, Tomasin, Cabrera, Di Costanzo, Buono (5’ st Peluso). A disp.: Santaniello, Iacono, Di Meglio, Cittadini. All. Carlo Sanchez

TERNA ARBITRALE: Andrea Kilian Pina di Como (Giunta di Ercolano e Maiello di Nola)