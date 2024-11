Real Normanna vittoriosa contro Sant’Anastasia grazie a Guarracino

Un gol al 5′ e tre punti fondamentali per la Real Normanna e restare ancora aggrappati alla zona altissima della classifica.

Guarracino regala la vittoria ai normanni che batte 1-0 al ‘Bisceglia’ una ottima Sant’Anastasia e stampa il quinto successo di fila guardando adesso alla sfida del prossimo weekend contro il Micri.

PRIMO TEMPO. Passano 5 minuti e l’Aversa passa subito in vantaggio: Guarracino recupera palla al limite dell’area e calcia con forza verso lo specchio, il portiere Iandoli scende lentamente e il pallone gli passa sotto il braccio per l’1-0. Passano 20 minuti praticamente senza tiri, ci pensa Iadelisi dello Stasia ad impensierire Merola con un gran tiro dopo azione solitaria con portiere normanno costretto a rifugiarsi in angolo.

Al 35’ doppia occasione per l’Aversa: Guarracino mette nuovamente a dura prova la difesa della squadra ospite, tiro ribattuto e poi Russo di prima intenzione non trova la porta. Al 47’ calcio d’angolo di Marzano per la testa di Battaglia che stacca altissimo ma fa la barba al palo e si dispera per l’occasione mancata.

SECONDO TEMPO. Al minuto 58 Guarracino va vicino al raddoppio ma Iandoli in uscita gli sbarra la strada. Da segnalare poi a 7 minuti dalla fine un gol annullato a Fontanarosa per un fallo nell’area piccola. Nella ripresa praticamente fino a questo momento non succede nulla, con i tifosi a farla da padroni con un incitamento continuo e con la spinta doverosa per risalire la classifica.

Ad un minuto dalla fine lo Stasia va ad un passo dal pareggio con Onesto, il migliore dei suoi, che dopo un’ottima azione trova l’incrocio dei pali a Merola battuta. Aversa anche fortunata in questo caso.

IL TABELLINO

REAL NORMANNA: Merola, Sieno, Di Girolamo, Marzano (22’ st Ruggiero), Battaglia, Serrano (38’ st Cestrone), Guarracino (16’ st Fontanarosa), Sequino 40’ st Martone), Russo, De Rosa (28’ st Acampora), Caso Naturale. A disp.: Poerio, Canneva, Delli Paoli, Nocchiero. All. Sanchez

STASIA CALCIO: Iandoli, Stanzione (37’ pt Sgambati), Di Palma, De Siena, Vivolo, Sepe, Napolitano (3’ st Bisogno), Caiazzo (33’ st Califano), Mazzucchiello (3’ st Xheleshi), Onesto, Iadelisi (10’ st Esposito). A disp.: Delizia, Romano, Delli Curti, Palladino. All. Monaco

TERNA ARBITRALE: Luigi Ascione di Torre del Greco (Di Domenico di Salerno e D’Amico di Nocera Inferiore)

MARCATORI: 5’ pt Guarracino

NOTE: Ammoniti Guarracino, Marzano, Ruggiero, Russo, Martone (RN), Bisogno (S). Recupero 4’ pt, 5′ st