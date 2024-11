Giudice di Pace revocato dall’incarico. Motivo? Dava incarichi al compagno della figlia. Non solo: i figli del giudice ‘addetti’ alla stesura dei verbali.

E’ quanto ha deciso la Corte d’Appello di Napoli nei confronti dell’ufficiale giudicante dr. L.D.A. – originario di Gricignano (CE) – in servizio al Giudice di Pace in Frattamaggiore (NA).

Secondo l’accusa, al Giudice onorario di pace – classe 1957 – viene contestato di aver tenuto una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli.

LA VICENDA

In particolare, a carico del dr. D.A. sono state rilevate gravi irregolarità nella conduzione dell’udienza che, senza alcun titolo, verrebbe gestita dai figli G. e R., estranei all’Amministrazione, ai quali il GOP (Giudice Onorario di Pace, ndr) avrebbe demandato la gestione del ruolo, dei fascicoli e la redazione dei verbali che, inoltre, talvolta, non verrebbero sottoscritti al termine delle udienze ma depositati successivamente, così da determinare, in alcuni casi, un contrasto tra quanto disposto in udienza ed il provvedimento depositato.

Al GOP è stato inoltre contestato di avere affidato, nell’anno 2023, n. 42 incarichi peritali (il 9,33 % del totale), a tale dr. F. F., indicato come il compagno della figlia, in evidente sproporzione rispetto al numero degli incarichi conferiti agli altri CTU.

I RITARDI REITERATI DEL GIUDICE DI PACE

Nei confronti dello stesso giudice, infine, è stato rilevato un grave e reiterato ritardo nel deposito dei provvedimenti tanto che, nel solo anno 2023, le sentenze depositate oltre i 120 giorni sarebbero state più di 350, molte delle quali depositate oltre i 200 giorni.

Per questi motivi, il presidente vicario della Corte d’Appello di Napoli ha proposto l’applicazione nei confronti del Giudice onorario di pace dr. L.D.A., la sanzione disciplinare della revoca e per l’effetto dispone trasmettersi gli atti al Consiglio Giudiziario presso la Corte d’appello di Napoli, sezione autonoma per i magistrati onorari, per le determinazioni di cui a tale ultima norma.