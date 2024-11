Oro per Davide Riccardelli. Ai Campionati Regionali di Dressage e Paradressage 2024 presso l’Asd Grifondoro a Pontelatone (Caserta), l’atleta con il compagno Ringo T ha conquistato il podio nel Fei Grand Prix Freestyle Grado 3 con il 61,92 %, categoria valutata dai giudici Massimo Ciolli e Alessandra Zanot.

L’atleta insieme al suo cavallo, sulle note di Rondò Veneziano, ha commosso il pubblico che in lacrime si è avvicinato al giovane atleta ringraziandolo per lo spettacolo armonioso presentato nel rettangolo di dressage.

A premiarlo sul podio il vicepresidente della FISE Campania Salvatore Zotti, ai microfoni Davide ha ringraziato tutti.

Ad allenare da 4 anni Davide e Ringo T è il dott. Claudio Belardo istruttore responsabile della Scuola Federale Sport Equestri Paralimpica Paradressage dell’A.S.D. I Tifatini di Caserta presso cui è tesserato e si allena Davide.

Il merito per aver avviato in regione il settore paralimpico va al Presidente della FISE Campania dott. Montrone.

Con le capacità di valutazione che lo contraddistinguono ad inizio anno ha assegnato per Caserta l’incarico di referente del settore paralimpico al dott. Belardo, Psicologo con laurea magistrale in pedagogia e in scienze motorie, il quale porta avanti con competenza e passione il settore, mirando all’inclusione di tutti gli atleti nel nostro sport.

Riccardelli non si ferma mai ed è in preparazione per le prossime gare.