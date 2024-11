Salmonella nell’acqua di casa: allarme in 18 comuni

È allarme salmonella nell’acqua in 15 comuni della provincia di Trapani e in tre dell’Agrigentino per la fornitura idrica della società Siciliacque.

Ieri sera l’Asp Trapani ha infatti diffuso una nota “urgentissima” per avvisare i sindaci di limitare l’uso dell’acqua della rete idrica dei territori comunali, dopo che la stessa Siciliacque ha comunicato il “rischio significativo” per “la presenza del batterio nell’acqua in distribuzione”.

I 15 comuni del Trapanese coinvolti sono Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Custonaci, Erice, Gibellina, Paceco, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita.