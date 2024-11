Aeroporto di Grazzanise; De Luca, il terzo mandato e le Regionali in Campania; la piaga della violenza e criminalità giovanile: sono i temi che Stefano Montone e Severino Pannella hanno affrontato col presidente di ‘Sud Protagonista‘ Salvatore Ronghi ospite nel podcast di ‘Citofonare Montone‘.

Aeroporto Capodichino, Ronghi: “puntare su Grazzanise”

“L’aeroporto internazionale di Capodichino è, ormai ‘saturo’ e, non è nelle condizioni di diventare aeroporto intercontinentale. E’, invece, indispensabile ed urgente dare vita ad un vero sistema aeroportuale in Campania che punti sullo scalo di Grazzanise”.

“Napoli, la Campania, ed il Sud Italia in generale, hanno la necessità di avere un vero aeroporto intercontinentale, per il quale lo scalo di Grazzanise è pronto per questo, ed il Ministro Crosetto ha già dato disponibilità di cessione da parte dell’Esercito e delle forze armate, ora tocca al Governo Meloni far sì che l’aeroporto diventi aeroporto civile intercontinentale facendolo rientrare nei piani nazionali aeroportuali”.

Terzo mandato, Ronghi: “nuova legge elettorale a danno dei Sindaci”

“Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato una norma che fu già votata nel 2009 ma alla quale De Luca tiene molto per potersi garantire la candidatura per il terzo mandato. La domanda nasce spontanea: perché il Presidente della Regione appare così attaccato alla poltrona?”

“Ancora più inquietante è la nuova legge elettorale approvata. La soglia al 2,5% la riduzione della raccolta delle firme al fine di favorire il proliferare delle liste “fai da te” e la penalizzazione dei Sindaci al di sotto dei 5000 mila abitanti sono una vera ed intollerabile azione antidemocratica”.

Criminalità giovanile, Ronghi: “Modello Caivano non sufficiente”

“Il Presidente della Regione De Luca, il Prefetto di Napoli, il Presidente della Città Metropolitana, i rappresentanti dei partiti, tutti a proporre il modello Caivano nei quartieri napoletani e nei luoghi più a rischio dell’area metropolitana. Ma questo modello non è la panacea di tutti i mali”.

“Ok al recupero dei quartieri ma resta il problema principale che nessuno vuole risolvere: la mancanza di lavoro in una Citta che detiene il primato della disoccupazione. Occorre, invece, un Piano Straordinario per il lavoro, sulla falsariga dell’ex legge 285, che si rivolga ad una platea di disoccupati di lunga durata, di bassa scolarità, di ultra cinquantenni e di ex detenuti”.

