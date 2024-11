San Marcellino. Raccolta rifiuti, proclamato sciopero

Uno sciopero di 24h da parte dei lavoratori del cantiere rifiuti a San Marcellino (CE).

A comunicarlo, tramite nota, il sindacato F.I.L.A.S. (Federazione Italiana Lavoratori Ambiente e Servizi).

“Premesso che in data 20/11/2024, la Scrivente organizzazione sindacale – con prot.n°853/24/SG/r.n. -attivava lo stato di agitazione e procedura di raffreddamento di cui all’art.2 comma 2 e ss.mm.i L. 146/90 e D.lgs 83/2000 dei lavoratori dipendenti ditta IS.V.EC. s.r.l. del Cantiere di Igiene Urbana sul territorio comunale di San Marcellino. A tutt’oggi l’Azienda IS.V.EC. s.r.l. non ci ha convocato per la risoluzione delle serie criticità che sono emerse”.

Tali criticità, come riporta la F.I.L.A.S., sono la mancata erogazione emolumento stipendiale mese di Ottobre 2024; mancata consegna vestiario invernale – DPI ai lavoratori dipendenti; totale assenza di spogliatoi idonei forniti di acqua potabile, docce, wc per gli addetti ai lavori che quotidianamente sono a contatto con germi e batteri e che, inevitabilmente ‘portano’ all’interno delle proprie abitazioni, poiché impossibilitati ad usufruire dei servizi citati; mancata erogazione ticket così come da contrattazione decentrata di II° livello siglato in azienda.

“Come se non bastasse – fanno sapere dalla F.I.L.A.S. – , si evidenzia la vetustità del parco automezzi, tra l’altro non conforme al C.S.A. (Capitolao Speciale D’Appalto), né al servizio da rendere alla incolpevole cittadinanza, altroché a rappresentare un serio pericolo per la incolumità fisica dei dipendenti”.

“Detto ciò, ritenendo non più tollerabile l’atteggiamento pretestuoso ed inadempiente della Società IS.V.EC. s.r.l., la F.I.L.A.S. proclama le prime 24 h di sciopero nel pieno rispetto della L. 146/90, che verrà effettuato il giorno 06 dicembre con inizio turno alle ore 04:00 e terminerà il giorno seguente, 07 dicembre, allostesso orario”.

La F.I.L.A.S. assicura i servizi minimi indispensabili se preventivamente contrattati.