Scommettere sugli sport virtuali: ecco i vantaggi

Cosa sono gli sport virtuali? Come funzionano? E quali vantaggi apportano al giocatore? Scoprilo in questo articolo!

Negli ultimi anni, i casinò online sono andati incontro a una rapida evoluzione. Hanno migliorato la propria offerta nel settore slot machine online, presentando titoli del calibro di Book of Dead anche all’interno dei casinò italiani, e hanno offerto nuove possibilità nel settore del betting.

Tra le maggiori innovazioni nell’ambito scommesse, dobbiamo ricordare la nascita degli sport virtuali, simulazioni di gare, di corse e di eventi calcistici sempre più realistiche e appassionanti.

Da un punto di vista tecnico, gli sport virtuali permettono di piazzare scommesse su eventi simulati, spesso disponibili 24 ore su 24 e sette giorni su sette all’interno delle piattaforme di gioco. Gli sport virtuali di norma comprendono corse di levrieri, corse di cani, corse automobilistiche, addirittura calcio, basket e tennis.

Nel corso dell’articolo, vedremo quali sono i vantaggi apportati dalle scommesse sui Virtual Sports. Se sei interessato all’argomento, non ti rimane che continuare nella lettura

Vantaggi degli sport virtuali

Se sei stanco di piazzare le tue scommesse sempre sui soliti mercati, puoi affacciarti all’universo delle scommesse sugli sport virtuali. Al contrario degli eSports, che comprendono tutte quelle puntate effettuate sui videogiochi, questi sport permettono di godere di eventi simulati in maniera assolutamente realistica e adrenalinica. Per fare un esempio: grazie ai Virtual potrai godere di eventi calcistici tutti i giorni della settimana, senza dover attendere gli eventi di campionato.

Ovvio, si tratterà di eventi costruiti al computer, ma costruiti in maniera accurata e con un occhio di riguardo per il divertimento del giocatore.

Per esempio, i migliori bookmakers progettano corse di levrieri virtuali, in cui i cani sul tracciato non sono altro che delle costruzioni grafiche effettuate grazie alla tecnica del 3D. Lo stesso si dica per le corse dei cavalli. In questo modo, gli utenti possono scommettere sulle competizioni senza perpetuare maltrattamenti nei confronti degli animali.

Gli sport virtuali apportano anche altri vantaggi al giocatore:

Disponibilità 24h su 24: dato che le competizioni sono create al computer, sono disponibili giorno e notte a seconda della preferenza del giocatore. Non dovrai quindi attendere un evento live streaming per effettuare le tue scommesse;

Vincita immediata: gli sport virtuali spesso presentano eventi della durata massima di cinque/dieci minuti. Questo significa che potrai scommettere in diretta e ottenere le tue vincite nell’arco di un tempo molto breve;

Trasparenza: dato che gli sport virtuali sono creati al computer, non possono essere truccati. I bookmakers utilizzano infatti RNG (Random Number Generator) controllati da autorità esterne per garantire l’imparzialità del gioco;

Ampia varietà di sport su cui scommettere: i Virtual Sports comprendono un’ampia gamma di discipline, spesso più diversificate rispetto alla classica offerta in live. Troverai calcio virtuale, tennis virtuale, corse virtuali e molto altro ancora;

Maggiori possibilità di vittoria: le quote per gli eventi virtuali tendono a essere più alte rispetto a quelle offerte sugli eventi standard. In questo modo, i bookmakers attirano la clientela e fidelizzano gli utenti nel lungo periodo;

Bonus speciali: molti siti di betting offrono promozioni speciali per chi scommette sui virtuali. Tali promozioni possono comprendere bonus di benvenuto, bonus senza deposito, scommesse gratuite e cashback sul denaro perso nel corso della settimana.

Cosa distingue gli sport virtuali?

Le scommesse sugli sport virtuali utilizzano grafiche avanzate, per offrire agli utenti un’esperienza realistica e al 100% credibile. Al contrario degli eventi reali, quelli simulati non conoscono tempi morti, perché i produttori si sforzano di garantire esperienze immersive che possano competere con i migliori eventi di Champions e di Moto GP. Non ci saranno quindi interruzioni, pause e pubblicità.

Come già sottolineato, le piattaforme al passo coi tempi offrono inoltre bonus dedicati a questa sezione di gioco, che risulta così maggiormente vantaggiosa rispetto al betting classico. Una delle promo più comuni è il bonus di benvenuto virtuale, che garantisce una maggiorazione percentuale sul primo deposito da usare sulle simulazioni sportive.

Spesso è possibile trovare anche il cashback sugli sport virtuali. Si tratta di un rimborso a cui il giocatore ha diritto se punta su questa categoria con denaro reale.

Per finire, ricordiamo che questi eventi possono essere visionati anche da dispositivo mobile o da tablet, al contrario di come spesso avviene per le dirette streaming sugli eventi reali.

Perché scegliere gli sport virtuali?

Se sei un fan del betting, ma non ami la complessità spesso legata alle scommesse sportive, i Virtual Sports possono fare al caso tuo. Ti consentono infatti di effettuare puntate rapide e con vincite immediate su competizioni diversificate e in Full HD. Il nostro consiglio è quello di selezionare bookmakers di alto livello, che garantiscano un’ampia gamma di discipline in questa sezione, così da poter variare giornalmente lo sport su cui puntare.

Potrai effettuare scommesse in singola su questi eventi grazie a pochi semplici click, vedendo comparire la tua schedina con le quote e i relativi dettagli.