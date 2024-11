Stage jujitsu kickjitsu: lezione congiunta dei maestri Pitocchelli, Carleo, Galeotafiore ed Esposito

Nella giornata domenica 17 novembre, si è svolto a Napoli l’ appuntamento di approfondimento tecnico tenuto dai Maestri Antonio Pitocchelli (Tai Shin Do Kai Ryu), Antonio Carleo (Cs Body Art), Stefano Galeotafiore (Kangei Doshin Do ryu), e Luigi Esposito (Kyouken Do Ju jitsu), organizzato da quest’ultimo presso la palestra Life, via Salvador Dali, Napoli.

Una giornata molto intensa, iniziata con la lezione di kick jitsu tenuta dal Maestro Carleo, che ha spiegato come nella Kick Jitsu si combinano le tecniche di calcio e pugno tipiche della kickboxing con le leve e le proiezioni del ju jitsu.

Il regolamento prevede che la vittoria venga assegnata per somma punti o se si costringe l’avversario alla resa con una leva o uno strangolamento. La lezione è diventata quasi subito “dinamica” mettendo tutti gli allievi nelle condizioni di provare le tecniche spiegate e di fare delle brevi simulazioni di gara per tutte le categorie di peso e i diversi gradi di cintura.

L’approfondimento tecnico di stamattina era finalizzato ad un allenamento collettivo per una preparazione specifica complementare alle gare Nazionali di ju jitsu che si svolgeranno a Lucca il 7 e l’8 dicembre prossimi.

I Maestri hanno incentrato la lezione, oltre che sul perfezionamento di alcune tecniche, principalmente sullo studio delle basi propedeutiche allo sviluppo di strategie per la kick jitsu. Si sono quindi analizzate alcune tecniche di pugno, focalizzando particolarmente l’aspetto della distanza e del ritmo nel portare l’attacco, curando anche la corrispondente difesa e contrattacco.

La lezione ha rappresentato un momento di grande crescita per ognuno dei praticanti e un preziosissimo contributo per gli atleti che dovranno affrontare i prossimi appuntamenti, sia agonistici, sia di ulteriore approfondimento tecnico.

Prima del saluto finale, a conclusione dello stage, ciascuno dei maestri ha voluto complimentarsi con gli atleti partecipanti per la dedizione e la passione per questo sport. In particolare il Maestro Esposito, il padrone di casa, ha ringraziato tutti per l’alta adesione allo stage, ricordando che nel corso dell’anno sportivo sono stati già calendarizzati altri incontri.

Il Maestro Pitocchelli, dopo essersi complimentato per l’ottima riuscita dello stage, ha voluto dedicare parole di incoraggiamento agli atleti che hanno dimostrato grande competenza e ha tenuto a sottolineare come momenti quello di stamattina siano fondamentali nella formazione dell’atleta ma soprattutto nella forgiatura del samurai che è racchiuso in ciascuno di essi.

Il Maestro Galeotafiore, promotore di sport e salute, ha concluso la lezione con una frase di grande impatto: ”il vero campione non è chi alza la coppa, ma chi aiuta”, soffermandosi sull’abbattimento di tutte le barriere di accesso allo sport.

di Ermelinda D’Angelo

atleta Tai shin Do Kai Ryu