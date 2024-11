Sta diventando virale sui social network il video di un incidente spettacolare avvenuto sabato sera nella Galleria Laziale di Napoli.

Un’auto è piombata sulle altre vetture in fila, in attesa del via libera del semaforo all’uscita del tunnel, impennandosi e rimanendo in bilico sullo spartitraffico. Non risultano feriti ma l’incidente ha mandato in tilt il traffico veicolare creando non pochi disagi a automobilisti e residenti.

“Ancora un incidente causato molto probabilmente dalla velocità sostenuta in una galleria urbana densamente trafficata, a pochi metri di distanza da dove hanno perso la vita Alessandra Navarra e Giuseppe Iazzetta, travolti e uccisi mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Sempre a Mergellina, nell’area degli chalet, tre incidenti gravi nell’ultima settimana dovuti alle auto in sosta selvaggia e alla forte velocità dei conducenti. Un’emergenza continua per la quale servono misure e controlli straordinari per fermare i criminali della strada. Bene ha fatto la I Municipalità ad approvare l’ordine del giorno presentato dal consigliere di Europa Verde Lorenzo Pascucci per la realizzazione di strisce pedonali rialzate in tutto il quartiere, ma servono una presenza maggiore di forze dell’ordine in strada e condanne severe per chi si mette al volante e attenta alla vita del prossimo correndo a tutta velocità o guidando in stato di alterazione”. Queste le parole di Borrelli.