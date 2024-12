Tenta di investire Carabiniere, bloccato dopo inseguimento

Poco dopo le 23.00 le pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta e quella della Stazione di Casagiove, hanno intercettato in piazza della seta una Renault Twingo di colore bianco con due persone a bordo.

Il conducente, incurante dell’alt imposto dai carabinieri, ha prima tentato di investire il militare selettore e poi, accelerando repentinamente, ha continuato la sua corsa in direzione della località Vaccheria.

Subito inseguiti sono stati raggiunti e bloccati dopo poche centinaia di metri.

I due giovani di 20 e 16 anni, provenienti dal napoletano e dal casertano, mostratisi subito nervosi ed intolleranti al controllo sono stati perquisiti dai militari.

Il 20enne, particolarmente aggressivo e violento, è stato trovato in possesso di dieci involucri in cellophane contenenti numerose dosi di cocaina e 624,00 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio.

All’interno dell’auto, risultata a noleggio, sono stati rinvenuti un tirapugni in metallo occultato nel porta oggetti del sedile del conducente, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, un cellulare, quattro forbici in plastica e metallo, una mannaia da macellaio in metallo lucido, avente lunghezza complessiva di 29 cm di cui 17cm di sola lama, con manico in legno e un coltello da cucina.

Lo stupefacente, il denaro ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Il 20enne, accompagnato in caserma è stato arrestato e condotto ai domiciliari. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi o oggetti atti ad offendere.

IL BILANCIO

Due arresti e nove denunce in stato di libertà sono il bilancio del servizio coordinato a largo raggio eseguito la notte scorsa dai Carabinieri della Compagnia di Caserta.

Le dieci pattuglie, appartenenti al Nucleo Operativo e Radiomobile e alle Stazioni Carabinieri, dislocate nel centro abitato e lungo le principali vie di collegamento con i comuni limitrofi hanno consentito, dalla tarda serata di ieri e fino alle prime ore di questa mattina, di procedere al controllo di 180 persone e 57 veicoli con la contestazione di 65 contravvenzioni al codice della strada per un importo totale di circa 35.000,00 euro.

I militari, nel corso dei controlli hanno segnalato cinque giovani al locale ufficio territoriale del governo quali assuntori, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish.

Le verifiche volte alla tutela della sicurezza stradale, invece, hanno consentito di procedere al sequestro di sette veicoli, al fermo amministrativo di tre autovetture ed al ritiro di cinque patenti di guida.

Nove persone sono state denunciate per porto abusivo di armi, guida in stato di ebrezza alcolica, possesso di documenti di guida falsi, violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Contestualmente sono stati sottoposti a sequestro un coltello a serramanico con lama di 17 cm, una mazza da baseball e due manganelli in legno.