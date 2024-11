Tenta la fuga e investe agente della Polizia Locale

Questa mattina in piazza Dante, a Napoli, gli agenti della Polizia Locale hanno arrestatato in flagranza di reato un uomo di origine straniera, di 31 anni.

Alla guida di un motociclo senza indossare il casco protettivo, ha tentato di sottrarsi a un controllo stradale accelerando improvvisamente e investendo uno degli agenti, che ha riportato lesioni guaribili in quattro giorni.

Dopo aver perso il controllo del veicolo, l’uomo ha tentato nuovamente di fuggire, opponendo resistenza e colpendo fisicamente gli agenti.

E’ stato però immobilizzato e condotto presso gli uffici competenti per il prosieguo delle procedure legali.

L’arresto è stato confermato dal sostituto procuratore di turno e l’indagato sarà giudicato con rito direttissimo.

In Molise si investe poco per attività di Polizia Locale

Per la Polizia locale in Italia si spendono mediamente 54,2 euro pro capite, con punte di 86,3 euro in Liguria e valori minimi in Molise (29,4 euro).

E’ quanto si legge nella Relazione 2024 del Cnel sui servizi della Pubblica amministrazione (Pa).

L’analisi fornisce una fotografia aggiornata al 2021, basata sugli ultimi dati ufficiali disponibili raccolti per l’individuazione dei fabbisogni standard. Per quel che riguarda le attività di polizia stradale, ossia rilievo di incidenti stradali, elevazione di sanzioni e rimozione di veicoli, mediamente ogni 1.000 abitanti, la Polizia locale gestisce 3,4 incidenti (1,3 in Molise), eleva oltre 464 contravvenzioni (Molise 177) di cui 261 con mezzi strumentali (autovelox, telelaser, t-red, sistemi di controllo delle zone a traffico limitato), in Molise 49,7 e rimuove 4,3 veicoli (Molise 1,3).

Liguria e Lazio sono le regioni dove gli agenti sono particolarmente attivi sul fronte dell’attività di polizia stradale, mentre all’opposto si trova il Molise. Il livello di attività è molto elevato in alcuni territori provinciali del Centro e del Nord, mentre è più contenuto nei territori interni del Centro e in gran parte del Sud.

Dall’analisi geografica emerge che il Molise, con 1,7, è fanalino di coda a fronte di una media nazionale pari a 3,9.

Nella suddivisione provinciale Campobasso e Isernia fanno segnare un identico livello (1,7).