Poteva essere una tragedia ma l’intervento immediato di due poliziotti ha evitato il peggio. E’ accaduto a Giugliano, in provincia di Napoli.

Stanotte una donna, sopraffatta dalla disperazione, ha chiamato il 113 annunciando la sua intenzione di togliersi la vita gettandosi nel vuoto dalla tromba delle scale del suo condominio.

La voce della donna, confusa e carica di dolore, ha messo immediatamente in moto l’operatività delle forze dell’ordine. Una pattuglia della Polizia del commissariato di Giugliano si è precipitata sul posto, trovandosi di fronte a una situazione delicata e potenzialmente fatale.

I poliziotti – del Casertano: B.D.C. di San Marcellino e A.P. di Macerata Campania -, con grande professionalità e sensibilità, sono riusciti a entrare nell’edificio dove si trovava la donna, visibilmente sconvolta, in bilico tra la vita e la morte, si trovava al terzo piano e con una gamba penzolante nel vuoto.

Come da protocollo, hanno instaurato un dialogo, sono riusciti a calmarla e ad avvicinarsi. Uno dei due è rimasto al piano terra per continuare ad avere un dialogo con la donna, nel frattempo l’altro saliva le scale e raggiungeva la donna.

La stessa, dopo vari diniegi a tornare su i suoi passi, si lasciava cadere nel vuoto ma grazie all’intervento rapido e mirato dell’agente che ha afferrato la donna per un braccio, si è scongiurata la tragedia.

Una volta messa in sicurezza, la donna è stata affidata ai sanitari del 118, giunti anch’essi sul posto, che l’hanno trasportata in ospedale per le cure necessarie. Ora si trova sotto osservazione e riceverà il supporto psicologico necessario per affrontare il momento di crisi.

Il tempestivo intervento degli agenti ha evitato che la situazione si trasformasse in tragedia.

“Questi episodi ci ricordano quanto sia importante non solo l’intervento immediato, ma anche il supporto alla salute mentale per prevenire situazioni simili,” ha dichiarato uno dei poliziotti.