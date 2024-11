Ticket 5 euro a San Gregorio Armeno: scoppia la polemica

E’ polemica a Napoli sulla proposta avanzata da un consigliere comunale di introdurre un ticket d’ingresso per Via San Gregorio Armeno.

A lanciare la proposta, il consigliere comunale Gennaro Esposito (Azione) presentata con un ordine del giorno in consiglio comunale nella seduta di oggi, lunedì 25 novembre 2024.

Esposito, che è anche il presidente del Comitato Vivibilità Cittadina di Napoli, ha raccolto a sua volta una proposta lanciata dal Comitato Santa Maria di Portosalvo, guidato da Antonio Pariante.

‘TICKET A SAN GREGORIO ARMENO COME VENEZIA’

Per Esposito, l’introduzione del ticket di accesso al cuore del centro storico di Napoli potrebbe migliorare le condizioni di vita dei residenti e la fruibilità delle bellezze di Napoli da parte dei turisti, riducendo l’affollamento legato all’overtourism e distribuendo meglio i flussi durante l’anno. continua su:

La proposta di un ticket d’ingresso, di 5 euro, per via San Gregorio Armeno nel periodo natalizio sta suscitando polemiche.

Dopo la presa di posizione delle Botteghe di San Gregorio Armeno, che hanno espresso la loro contrarietà”, la consigliera regionale Marì Muscarà interviene per sostenere gli artigiani e ampliare il discorso, puntando il dito “contro una gestione turistica che, a suo avviso, è priva di programmazione e visione strategica”.

‘SAN GREGORIO ARMENO NON È VENEZIA’

“Napoli, con la sua vastità e il suo Centro Storico, non è paragonabile a Venezia -” dichiara Muscarà. – Abbiamo bisogno di azioni concrete per contenere e gestire il turismo, non di misure superficiali come un biglietto d’ingresso. Il tema non è far pagare, ma organizzare un turismo che sia programmato e pianificato, una cosa che evidentemente il Comune di Napoli non è in grado di fare”.

La consigliera Muscarà sottolinea “la necessità di distribuire i flussi turistici su tutta la città, evitando l’eccessiva concentrazione nei Decumani. Non è pensabile che milioni di turisti si riversino solo in alcune aree, ignorando il resto di Napoli, che ha tanto da offrire e avrebbe bisogno di essere ammirato e valorizzato”.

“Dobbiamo allargare l’orizzonte del turismo a luoghi come Capodimonte, con la sua arte e la sua musica, al Conservatorio, alle Catacombe della Sanità, e a tanti altri tesori nascosti. Napoli è molto più di una pizzetta: la nostra cucina racconta una storia, ma non è l’unica storia che abbiamo da offrire”.

Muscarà insiste sull’importanza di una programmazione annuale che renda Napoli una città visitabile e vivibile in tutte le stagioni e occasioni.

“Il turismo deve essere veicolato con criterio, valorizzando l’arte, la cultura e la storia disseminate in tutta la città. Così si tutela non solo il patrimonio artistico e culturale, ma anche la sicurezza e la vivibilità del Centro Storico. Far pagare un ticket di ingresso in un suolo pubblico è una cultura che non appartiene a Napoli che è e resta di tutti ma va tutelata”.