Trentola Ducenta. Bloccato pusher itinerante: la casa come centrale di spaccio

Il 33enne arrestato nella tarda mattinata di ieri dai carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, nel casertano, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze Stupefacenti.

L’uomo, intercettato dai militari mentre si aggirava con fare sospetto a bordo di uno scooter Piaggio Beverly tra le stradine di Trentola Ducenta, accortosi della presenza dei militari ha accelerato repentinamente la marcia cercando di far perdere le proprie tracce.

L’NSEGUIMENTO

Raggiunto dopo poche centinaia di metri, prima di essere fermato ha tentato di liberarsi lanciandolo su di un muretto di cinta de una vicina abitazione, del marsupio e teneva a tracolla.

I militari, subito dopo averlo bloccato in sicurezza, hanno provveduto al recupero del marsupio che è risultato contenere la carta di identità 33enne dell’agro aversano, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, 4 stecche di hashish, la somma in denaro contante pari ad euro 120, suddivisi in banconote di piccolo taglio, nonché più chiavi di motocicli e telecomandi.

PERQUISIZIONE DOMICILIARE

La successiva perquisizione domiciliare, invece, ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare, all’interno del garage, sistemata su di un tavolo utilizzato come banco di pesa e confezionamento dello stupefacente, oltre 200 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa tra hashish e marijuana, tre bilancini di precisione, un tritaerba, numerosi barattoli, una macchina per sottovuoto, 137 bustine termosaldate per il confezionamento dello stupefacente, due coltelli di grosse dimensioni, tre forbici e un tagliere.

All’interno di un armadio adiacente al tavolo rinvenuta una cassetta di sicurezza risultata contenere 2500,00 euro in contanti e 4 panetti di hashish del peso complessivo di 340 grammi.

Ulteriore sostanza stupefacente, occultata nel vano portaoggetti di una moto Honda, le cui chiavi erano in possesso del 33enne.

Nello specifico, all’interno del vano portaoggetti del mezzo, i militari hanno recuperato e sequestrato circa 70 grammi di marijuana.

RUBRICA IN CAMERA DA LETTO

Anche all’interno della camera da letto l’uomo custodiva ulteriori dosi di hashish, un telefono cellulare, alcuni fogli di carta con annotati numeri telefonici e nomignoli e un ulteriore somma in contanti pari a 2760, euro, suddivisa in banconote di vario taglio.

Tutto lo stupefacente rinvenuto, circa 700 grammi, il materiale ed il denaro contante ammontante a 5380,00 euro, sottoposti a sequestro penale.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.