Viaggiare negli USA in libertà: come fare

Scoprire gli Stati Uniti durante un viaggio di piacere è un’esperienza unica e affascinante, ancora meglio se la possibilità è quella di muoversi in autonomia, lasciandosi condurre dalle emozioni, dalle preferenze personali e dal proprio modo di essere e di viaggiare.

In ogni caso, è importante tenere conto che un tour degli Stati Uniti è sempre piuttosto complesso, sia per la vastità del territorio, che presenta conformazioni geologiche eterogenee, sia per la necessità di essere in regola con tutti i documenti per evitare spiacevoli problemi dovuti a inadempienze legislative.

Affidarsi ad un tour operator è la soluzione migliore: VersisAmerica è il tour operator di riferimento per qualsiasi viaggio USA , breve o lungo che sia. Grazie a una notevole conoscenza del territorio, unita ad affidabilità e professionalità, VersisAmerica propone tour guidati con una vasta scelta di itinerari, viaggi personalizzati in base alle specifiche preferenze di ognuno, e la possibilità di muoversi in autonomia e di stabilire personalmente le tappe, l’itinerario e la durata delle soste.

Oltre alla classica formula del volo aereo con spostamenti in autobus privato, VersisAmerica propone infatti la formula Fly & Drive, che permette ai viaggiatori di viaggiare in autonomia, sempre con la garanzia dell’assistenza da parte del tour operator, e di definire un percorso in sintonia con i propri desideri.

Una soluzione che permette di ammirare i luoghi più belli degli Stati Uniti senza alcun vincolo di strada o di tempistiche e, nello stesso tempo, senza preoccuparsi di nulla.

Percorrere la Route 66 per vivere una leggenda

In passato, la Route 66 è stata un vero simbolo della libertà e dell’avventura, e ancora oggi questa iconica strada, sebbene non sia più inserita nelle mappe attuali, rappresenta una meta irrinunciabile per coloro che amano vivere gli USA come una vera leggenda.

Tra le prime autostrade asfaltate degli Stati Uniti, la Route 66 si estende da Est a Ovest e permette la completa traversata coast to coast passando attraverso a città e paesaggi indimenticabili, in un percorso di circa 4mila chilometri. Oggi la strada è indicata come Historic Route 66 ed è spesso percorsa da viaggiatori solitari in moto o in auto, che vogliono rivivere l’emozione del passato.

La progettazione della Route 66 risale ai primi anni Venti, il percorso originale si estende da Chicago a Santa Monica (Los Angeles): seguirla non è semplice, poiché nel corso degli anni è stata spesso modificata e interrotta, è comunque possibile viaggiare lungo alcuni tratti che hanno mantenuto l’itinerario originale. La strada attraversa otto stati americani, e trovare le indicazioni per seguirla ininterrottamente non è semplicissimo, anche se l’inconfondibile segnale è rimasto invariato, e il termine del percorso, partendo da Chicago, si trova tuttora sul celebre molo di Santa Monica.

Come seguire la Route 66 senza commettere errori

La segnaletica, come si è detto, non è sempre intuitiva, tuttavia l’icona della 66 indica il vecchio percorso della strada ed è presente anche alle uscite delle autostrade moderne. Sulla mappa è possibile trovare le strade che hanno sostituito, nel corso degli anni, la vecchia Route 66, in genere, parallelamente ad esse, si trovano i tratti originali della Route 66. Un elemento da considerare per riconoscere la vecchia strada è il paesaggio: all’epoca in cui la 66 è stata costruita, le procedure erano molto diverse e le strade aggiravano gli ostacoli senza intervenire su quello che era il paesaggio naturale. Anche la Route 66, di conseguenza, segue la linea naturale di valli e colline e spesso corre parallela ai binari ferroviari.

Ancora oggi, lungo la 66 originale, si trovano piccoli ristoranti, stazioni di servizio, motel e altre strutture che presentano le classiche insegne luminose e colorate, e regalano al proprio viaggio una piacevole atmosfera vintage.

Cosa vedere durante il viaggio lungo la Route 66

La Route 66 originale passa attraverso luoghi iconici che meritano di essere visti, senza tralasciare il fascino del paesaggio, poiché in gran parte si estende attraverso canyon, deserti rocciosi e montagne. Prima di raggiungere Santa Monica, si può passare dalla foresta pietrificata nei pressi di Holbrook, ammirare il Grand Canyon, visitare il centro di Santa Fe, i suoi musei e le gallerie d’arte, scoprire il Texas e i luoghi leggendari dei cowboy e, perché no, concedersi una divertente sosta a Las Vegas.