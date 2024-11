“È doveroso parlare di violenza sulle donne il 25 novembre, ma è altrettanto doveroso far si che se ne continui a parlare anche nei mesi a seguire, perché purtroppo la violenza non inizia e finisce a novembre. Dobbiamo rivolgerci alle donne, ma soprattutto agli uomini per far capire loro che possesso non è sinonimo di amore”.

A dirlo è Anna Adamo in qualità di Presidente dell’Associazione Una Mano per le Donne che ha preso parte a diverse campagne di sensibilizzazione per dire no alla violenza sulle donne.

“Che amare una donna non ha nulla a che fare con il pretendere le attenzioni di quest’ultima. Amare qualcuno significa rispettarlo e lasciarlo libero di cambiare partner quando si accorge di non provare più nulla per chi ha accanto”. “Tra le tante è opportuno citare #seiononvogliotunonpuoi promossa dalla fondazione ‘Una, Nessuna e Centomila’ che ha tra l’ altro visto la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo e della musica”.

“Ho deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione #seiononvogliotunonpuoi con un video – conclude la Adamo – perché credo nei piccoli gesti attraverso cui provare a cambiare le cose, come ad esempio la cultura del possesso, ancora fortemente radicata nella nostra società e quindi una delle principali cause di violenza maschile sulle donne”.