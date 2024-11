Virtus Aversa bella e brutta: passa Ravenna

Partita rocambolesca, la Virtus Aversa in un PalaJacazzi quasi sold out vince i primi due set ma poi deve arrendersi alla capolista Consar Ravenna che si aggiudica i successivi tre parziali e ‘sbanca’ il palazzetto normanno.



I normanni muovono comunque la classifica, un punto importante e ora guardano alla prossima sfida di campionato. Domenica prossima si gioca ancora in casa: c’è Macerata.

PRIMO SET. Motzo con un servizio vincente e poi il brasiliano Canuto regalano il primo allungo (8-6), la capolista Ravenna però non ne vuole sapere di far scappare i normanni ed impatta a 11. Lyutskanov è in serata di grazia e con una ‘bomba’ dai 9 metri regala il nuovo vantaggio sostanzioso (18-15). Errore in ricezione per Ravenna ed il tabellone dice 21-17. Chiude Frumuselu 25-19. E’ 1-0.

SECONDO SET. Aversa va subito avanti e grazie alle bordate di Motzo, Canuto e Lyutskanov, oltre alle ricezioni perfette di Rossini ed è praticamente sempre in vantaggio. Arasomwan e Frumuselu, insieme a chi viene mandato in campo nei momenti importanti dei parziali, al centro fanno malissimo alla squadra ravennate ed il risultato è che la Evolution Green si ritrova avanti 21-15 con tanti punti di vantaggio da amministrare. Martins al centro con un delicatissimo pallonetto regala 6 set point (24-18). Chiude Garnica con una schiacciata di ‘seconda’: è 25-19 (2-0).

TERZO SET. Zlatanov riesce a trovare il primo break (7-10) col diagonale vincente di Zlatanov. Sul 7-13 coach Tomasello richiama in panchina i suoi ragazzi. Motzo con l’ace prova a riportare su i suoi compagni di squadra (11-16), doppio cambio Aversa. Dentro Minelli e Barbon per Motzo e Garnica. Proprio Barbon trova un buon punto (13-19), poi Martins si regala il servizio vincente e la Evolution Green torna in scia (14-19). Sul muro vincente della Consar, Ravenna si prende 7 set point (17-24). Si gira campo 18-25.

QUARTO SET. Ace di Motzo e subito +2 Aversa (7-5). Break di tre punti della Consar e gli ospiti vanno avanti (7-8). Quando Ravenna trova l’8-11 coach Tomasello chiama time-out. Canuto spara out e il videocheck conferma l’errore e gli ospiti si ritrovano con 4 punti di vantaggio (13-17). La Evolution non riesce più a rientrare, si va al tie-break (22-25).

QUINTO SET. Con un monster block normanno si cambia campo con Aversa avanti di 2 punti (8-6). Al rientro in campo tre punti di fila di Ravenna (8-9), time-out Tomasello. Muro vincente su Motzo ed è 9-12. Tallone conquista 3 match point (11-14), ne basta uno: 11-15, 2-3. Vince Ravenna.