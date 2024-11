Virtus Aversa sbanca contro Macerata

Una super Virtus Aversa gioca una pallavolo eccezionale, vince 3-0 contro Macerata e risale ancora di più la classifica al termine di una sfida che ha detto – ancora una volta – che la squadra di coach Tomasello sarà protagonista assoluta di questo campionato di Serie A2.

Prossimo ostacolo da superare domenica prossima in trasferta: c’è Brescia, altra pretendente per la zona play off.

PRIMO SET. Testa a testa nei primi scambi del match, poi Lyutskanov chiude uno scambio lunghissimo e stampa il +3 (10-7). Sul 13-9 di Frumuselu arriva il time-out richiesto dall’allenatore di Macerata. I normanni non si fermano (16-10) e poi Canuto in parallela stampa un ottimo punto per il 23-20. Si gira campo 25-22 dopo un clamoroso recupero di capitan Rossini.

SECONDO SET. Parte meglio Aversa ma poi Macerata passa avanti (8-9) e coach Tomasello chiama subito time-out. Al rientro in campo la Evolution Green preme il piede sull’acceleratore, ace di Garnica e tabellone che dice 12-10.

I punti di vantaggio diventano 3 quando Motzo trova il servizio vincente aiutato anche dal nastro (17-14).

La squadra di coach Tomasello tiene le distanze (21-17), fino al doppio muro degli ospiti e allo stop richiesto da Tomasello (21-19). L’ace di Minelli regala 3 set point (24-21). Ne basta uno: perché Minelli sigla il secondo servizio vincente di fila ed è 25-21.

TERZO SET. Stesso leit motiv delle ultime gare interne: sopra di 2 set, la Virtus Aversa entra in campo non col giusto atteggiamento e Macerata ne approfitta (1-6). Banca Macerata Fisiomed prova ad allungare ma viene frenata dai 2 servizi vincenti di Lyutskanov (9-13).

Ace anche di Ambrose (12-14) e il PalaJacazzi diventa incandescente. Motzo fissa il pareggio e poi si va punto a punto.

Motzo con un tocco morbidissimo passa tra muro e asta in parallela e sigla il 22-20. Il tocco di seconda di Garnica regala 2 match point. Il numeroso pubblico accompagna la Virtus Aversa, chiude Motzo (25-23).