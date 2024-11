In vista della sfida, il palleggiatore della Virtus Aversa Francesco Minelli ha condiviso le sue riflessioni, mettendo in evidenza la determinazione e la voglia di riscatto della squadra: “Domenica ci aspetta una sfida fondamentale contro Macerata, una gara che arriva in un momento importante della nostra stagione”.

“Dopo la sconfitta della scorsa settimana, sentiamo forte il desiderio di rimetterci subito in carreggiata e dimostrare quanto valiamo davvero. Ogni partita è cruciale, ma questa ha un peso particolare perché vogliamo rialzarci e ritrovare quella continuità di risultati che sappiamo di poter ottenere. Abbiamo lavorato intensamente in settimana, analizzando ciò che non ha funzionato e concentrandoci su come migliorare”.

“Il nostro obiettivo è scendere in campo con la massima determinazione e giocare la nostra miglior pallavolo. È nei momenti difficili che una squadra vera si vede e noi siamo pronti a dimostrarlo. Macerata è un avversario tosto, ma siamo carichi e consapevoli del nostro potenziale”.

“Siamo determinati a lasciare tutto sul campo, lottando su ogni pallone per conquistare una vittoria che significherebbe tanto per noi, per il nostro percorso e per chi ci segue con passione. Questa partita rappresenta un’occasione per dimostrare la nostra crescita, sia tecnica che mentale, e non vediamo l’ora di scendere in campo con la giusta energia e concentrazione”.