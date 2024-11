Volley Napoli, sconfitta in trasferta per le partenopee

Una gara combattuta in quel di Benevento per la formazione azzurra del Volley Napoli.

Le ragazze allenate da mister Mariano Catelli sono uscite sconfitte dal campo avversario per 3-0 in trasferta contro la compagine di Volare. Uno stop su cui lavorare per le atlete partenopee, che in settimana in palestra valuteranno la gara in vista anche dei prossimi impegni in calendario

L’analisi di mister Catelli

Mister Mariano Catelli ha analizzato la sfida, pronto a correggere gli errori nell’arco delle sessioni di allenamento. «Volare Benevento sicuramente è tra le favorite del girone, avendo caratteristiche fisiche e tecniche davvero importanti. Il risultato credo sia ingeneroso, perché le ragazze per i primi due set e mezzo hanno tenuto testa tatticamente alla squadra avversaria frenando il loro grande potenziale offensivo».

Una prestazione ad ogni modo soddisfacente, che fa ben sperare sulla crescita del gruppo. «Abbiamo fatto un grande lavoro in ricezione e lavorato molto bene con il nostro sistema muro/difesa, ma purtroppo ci è mancata grinta, cattiveria e continuità in attacco. Facciamo in ogni caso i complimenti alle avversarie che sono state più brave di noi vincendo la partita con un secco 3-0!»

«Lunedì si riparte dagli aspetti positivi che questa gara ci ha lasciato, vogliamo tornare a spingere in settimana per arrivare carichi sabato per regalare una grande prestazione ai nostri tifosi tra le nostre mura!», conclude così il tecnico del Volley Napoli.

Le parole della giovane Dell’Aquila

Sulla gara si è espressa anche la giovane atleta Manuela Dell’Aquila, che si è distinta particolarmente per la sua prestazione individuale. «Sabato sapevamo che ci saremmo scontrate con una buona squadra e ben organizzata. Abbiamo preparato al meglio la partita durante la settimana, infatti nonostante il risultato negativo siamo riuscite a mettere in difficoltà l’avversario giocandoci ogni set punto a punto. Credo che con un pizzico di grinta in più saremmo riuscite a fare meglio».

Un gruppo nuovo all’interno del quale Dell’Aquila si è inserita, ma con il quale sta sviluppando intesa e sinergia. «Con la squadra mi sto trovando benissimo, l’intesa migliora giorno dopo giorno e questo ci aiuterà a migliorare e crescere sempre di più. Proprio grazie a questa, sabato sono stata totalmente a mio agio in campo».

«Per quanto riguarda la mia prestazione ho cercato di dare il massimo e di mantenere sempre alta la concentrazione analizzando punto dopo punto la situazione che mi si poneva avanti. Sono soddisfatta, è un punto da cui partire per continuare a lavorare sempre meglio», conclude così l’atleta azzurra.