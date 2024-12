Aggredisce sanitari e poliziotti intervenuti in suo soccorso

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 37enne del posto, per resistenza a PU e interruzione pubblico servizio, sanzionandolo anche per ubriachezza.

Ieri mattina, l’autista di un autobus della linea 1 ha attirato l’attenzione di una volante dell’UPGSP in transito su via Giotto, poiché vi era un passeggero in difficoltà.

Saliti sul mezzo pubblico, gli operatori hanno visto il 37enne sdraiato a terra in stato di incoscienza e hanno subito allertato il 118.

Quando il personale sanitario è riuscito a farlo rinvenire, l’uomo, in un forte stato di alterazione alcolica, si è rifiutato di uscire dalla vettura per salire sull’ambulanza e ha messo in atto una condotta aggressiva e violenta verso i militi e gli agenti, inveendo e sbracciando.

Il mezzo pubblico è rimasto fuori servizio per quasi mezz’ora.

La posizione dell’indagato è al vaglio della Divisione Anticrimine per l’adozione di una misura di prevenzione.

Rimanendo sempre sul tema delle aggressioni ai sanitari, la Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 36enne residente fuori regione, per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale

Nel pomeriggio di ieri, una volante dell’UPGSP è intervenuta presso il pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera poiché l’uomo stava insultando e minacciando una Guardia Particolare Giurata, in servizio presso il nosocomio.

All’arrivo degli agenti, il 37enne stava ancora urlando contro la Guardia frasi volgari e sessiste per poi prendersela con gli operatori, minacciandoli e ostacolandoli durante l’accompagnamento in Questura.

Nei confronti dell’uomo, con numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato emesso il provvedimento dell’ Ordine del Questore di lasciare il Comune di Genova entro tre giorni e di non farvi ritorno per tre anni.