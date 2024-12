Amazon in sciopero: pacchi di Natale a rischio

Migliaia di lavoratori di Amazon aderenti al sindacato Teamsters sono in sciopero in sei impianti in quattro stati americani.

Teamsters rappresenta 7.000 dipendenti di Amazon, meno dell’1% della forza lavoro totale negli Stati Uniti.

Sono principalmente magazzinieri e autisti iscritti a Teamsters, un sindacato che sostiene di rappresentare più di 7mila lavoratori statunitensi di Amazon ma che non è riconosciuto dall’azienda.

“Se il vostro pacco è in ritardo per le feste prendetevela con Amazon e la sua insaziabile avidità. Avevamo dato ad Amazon una chiara scadenza per sedersi al tavolo e fare la cosa giusta”, ha detto il presidente di Teamsters Sean O’Brien.

Teamsters ha organizzato lo sciopero per esercitare pressione su Amazon in un periodo dell’anno particolarmente importante: la settimana che precede il Natale, quella in cui si registra il maggior numero di ordini e consegne.

Secondo Amazon lo sciopero per ora non ha avuto un grande impatto sull’azienda: un portavoce ha detto che molte persone che hanno partecipato alle proteste davanti agli stabilimenti erano «estranee all’azienda».