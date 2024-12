Arriva la serie de ‘Il Camorrista’

Il Camorrista – La serie, diretta da Giuseppe Tornatore segue l’ascesa del “Professore”, un boss della Camorra ispirato a Raffaele Cutolo.

Cinque episodi saranno disponibili in streaming e per l’acquisto dal 1° gennaio 2025 su Prime Video.

Presentata con l’anteprima del primo episodio alla Festa del Cinema di Roma nel 2023, la serie in cinque puntate è stata girata nel 1985, contestualmente alla realizzazione dell’omonimo film d’esordio del regista siciliano prodotto da Titanus Produzione e ReteItalia (società di produzione e distribuzione cinematografica appartenente al gruppo Fininvest di Silvio Berlusconi) e uscito nelle sale nel 1986.

La serie non è mai andata in onda; l’attuale rielaborazione è stata prodotta da Titanus Production e RTI – Mediaset e viene distribuita da Minerva Pictures. Il restauro è stato curato dallo stesso Tornatore.

Dalla prigione, costruisce un impero criminale tra omicidi, vendette e giochi di potere. La serie esplora i complessi legami tra criminalità, politica e giustizia nella Napoli degli anni ’70 e ’80.

Cinque puntate inedite (credute perse, ndr), restaurate con la supervisione dello stesso Tornatore: “Curioso destino quello del mio primo film, Il camorrista. Pur di farlo, il produttore Goffredo Lombardo della Titanus mi propose di realizzarne anche una versione a puntate per la televisione. Un azzardo in anticipo sui tempi, eravamo nel 1985, la febbre della serialità era ancora lontana, ma grazie alla lungimiranza di Lombardo disponemmo del budget utile alla realizzazione del progetto. Girai dunque contemporaneamente sia il film destinato allo sfruttamento cinematografico tradizionale che le cinque puntate di un’ora ciascuna per la televisione”.

“Purtroppo il film non ebbe vita facile a causa dei temi scottanti che trattava e sparì dalla circolazione poche settimane dopo l’uscita nelle sale. Scoraggiati, i distributori non mandarono mai in onda la serie televisiva, e i cinque episodi andarono smarriti nei magazzini dei materiali in 35mm”.

‘IL CAMORRISTA’ IN 4K

“Oggi, dopo circa quarant’anni, grazie alla ripresa produttiva del glorioso marchio Titanus, quelle cinque ore sono riemerse dall’ombra e Guido Lombardo, insieme ai nuovi dirigenti, mi ha chiesto di restaurarle e rieditarle. Ho aderito volentieri all’impresa, che ha comportato una nuova scansione in 4k dei supporti originari, un’innovativa color correction, un prodigioso rifacimento del suono mono riconvertito in 5.1, e il resize in formato 16:9 dall’originale 1:33. Il montaggio è rimasto intatto ma con lievi alleggerimenti per ridurre la durata di ciascuna puntata a circa cinquantacinque minuti”.

“Tornare a rimettere le mani in un progetto realizzato quando ero poco più che ragazzo è stata una vera emozione, perché vi ho ritrovato tutto l’impegno e l’entusiasmo che mi avevano avvicinato al mestiere del cinema“.

LA TRAMA

Nel carcere di Poggioreale un recluso, il “professore”, comincia a farsi rispettare, sfidando un boss della camorra più anziano di lui. Ad aiutare il “professore” dall’esterno è la sorella Rosaria, esecutrice delle sue

direttive. Il professore riesce ad evadere dal manicomio criminale in cui, dopo il processo, gli avvocati della difesa sono riusciti a farlo trasferire.

Giunto a New York, contatta il vertice di Cosa Nostra e si fa riconoscere come il capo indiscusso della nuova camorra. Ormai in Campania il “Professore” ha creato una potente e ramificata organizzazione.

IL CAST

Oltre ad uno straordinario Ben Gazzara nei panni del protagonista, il Professore di Vesuviano a cui dà la voce Mariano Rigillo, il cast si avvale di interpreti quali Laura Del Sol, Leo Gullotta, Nicola Di Pinto, Marzio Honorato, Lino Troisi, Cloris Brosca, Franco Interlenghi, Luciano Bartoli, Sergio Boccalatte, Peppe Lanzetta, Marcello Romolo e Pino D’Angiò. Memorabile la colonna sonora di Nicola Piovani.